La postura de San Lorenzo por las licencia para el Regional

En los últimos días, surgieron versiones que el Club San Lorenzo se encuentra ausente hace unos meses en la Liga Catamarqueña. Para hablar de eso y mucho más nos comunicamos con el presidente del "Santo", Luis Gallardo.

"Si es verdad que no asistimos a las últimas reuniones pero en lo institucional estamos pasando el mejor momento donde avanzamos en obras importantes. Por eso me sorprendió que hayan dicho que estamos ausentes", comenzó diciendo.

Siguió: "No asistíamos porque por ahí se trataban temas que no eran tan trascendentales. Por ahí lo más importantes eran las deudas de los clubes y nosotros sabemos que tenemos deudas con la Liga y estamos resolviendo eso".

"Nosotros ya desde hace un tiempo no asistimos no solo hace tres meses. En la presidencia anterior no íbamos por diferencias y en el de la actual presidencia por temas de tiempo no podíamos asistir pero tenemos siempre contacto con los dirigentes", continuó.

Sobre el Sistema Comet: "Nosotros ya estamos un poco duchos con el Sistema porque en la últimos tres años lo veníamos utilizando. Igualmente, venimos participando de las capacitaciones que se están realizando".

Con realización a las licencias que está otorgando el Consejo Federal para los clubes de cara al Regional: "Nosotros siempre aspiramos a jugar un torneo más importante, a ascender. Estamos en condiciones y tratamos siempre de estar preparados para dejar a Catamarca en lo más alto".