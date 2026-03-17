La Selección tras la cancelación de la Finalissima, jugará un amistoso ante Guatemala

La cancelación de la Finalissima obligó a la Selección argentina a reorganizar su calendario inmediato. En ese contexto, la AFA confirmó que el equipo nacional disputará un partido amistoso frente a Guatemala el martes 31 de marzo, como parte de una nueva planificación que prioriza la continuidad del trabajo colectivo.

La modificación de la agenda implica que el plantel se quedará en el país, dejando de lado la posibilidad de compromisos internacionales vinculados a ese certamen suspendido. En su lugar, se optó por una semana de entrenamientos intensivos que culminará con el encuentro ante el conjunto centroamericano.

Concentración y preparación en Ezeiza

El nuevo esquema diseñado por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni contempla una concentración en el predio de Ezeiza, donde la Albiceleste desarrollará jornadas completas de preparación.

El plan incluye:

Entrenamientos durante toda la semana previa al partido

Trabajo colectivo intensivo en el país

Cierre con un amistoso internacional ante Guatemala

Este enfoque apunta a sostener el ritmo competitivo del equipo, en un momento en el que la cancelación de la Finalissima dejó un vacío en la planificación original.

Desde la AFA se ratificó que los dirigidos por Scaloni viajarán al país para cumplir con este cronograma, lo que refuerza la decisión de concentrar las actividades en territorio nacional.

Un amistoso para mantener la actividad

El encuentro frente a Guatemala se presenta como una instancia clave dentro de la nueva agenda, ya que permitirá mantener al equipo activo en el plano competitivo. La decisión de disputar este partido responde a la necesidad de evitar interrupciones en la preparación, especialmente en el camino hacia el Mundial de 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese sentido, el amistoso cumple una doble función:

Sostener el rodaje del equipo

Ajustar aspectos tácticos y físicos en un contexto controlado

La elección del rival centroamericano se enmarca dentro de esta lógica, priorizando la continuidad del trabajo del plantel.

El último antecedente en competencia

El último encuentro oficial de la Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni se disputó el 14 de noviembre de 2025, cuando el equipo logró una victoria por 2-0 ante Angola.

Ese partido representa el antecedente más reciente en el calendario competitivo del conjunto nacional, lo que refuerza la importancia de sumar minutos de juego a través de compromisos amistosos.

Comunicación oficial y próximos anuncios

La AFA difundió un comunicado en el que detalló los lineamientos generales de esta nueva planificación, confirmando tanto la semana de entrenamientos como el partido ante Guatemala.

Según lo informado:

El equipo realizará una semana de intensas labores colectivas

El amistoso se disputará el martes 31 de marzo

El rival será Guatemala

Además, se anticipó que en los próximos días se dará a conocer información complementaria, que incluirá:

El cronograma de trabajo detallado

La lista de convocados para esta fecha FIFA

El estadio donde se disputará el encuentro

Una planificación orientada al Mundial 2026

El reordenamiento de la agenda responde a una estrategia más amplia que tiene como horizonte el Mundial 2026. En este marco, el cuerpo técnico busca optimizar cada instancia de preparación, incluso ante imprevistos como la cancelación de la Finalissima.

La decisión de concentrar al plantel en Ezeiza y disputar un amistoso en el país refleja una adaptación rápida del calendario, con el objetivo de no perder continuidad en el trabajo.

Así, la Selección argentina avanza en su preparación con un esquema ajustado, en el que cada entrenamiento y cada partido adquieren relevancia en la construcción del equipo que buscará llegar en óptimas condiciones a la próxima cita mundialista.