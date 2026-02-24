La sucesión de Gallardo: el principal candidato, el sueño imposible y el interino

La salida de Marcelo Gallardo de River Plate reconfigura el escenario del fútbol argentino. El entrenador comunicó su decisión de finalizar su segundo ciclo al frente del club y dirigirá su último partido el jueves ante Banfield en el estadio Monumental, desde las 19:30.

El anuncio se produjo tras un período sin títulos y una estadística inusual para un ciclo que había marcado época en la institución: 13 derrotas en los últimos 20 partidos. El equipo atraviesa un momento deportivo delicado que se profundizó luego de la caída 1-0 frente a Vélez, que significó la tercera derrota consecutiva en el torneo local. Tras ese encuentro, el entrenador evitó el contacto con la prensa.

La confirmación llegó mediante un video institucional difundido por las redes sociales del club. "Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido", expresó el técnico de 50 años.

En su despedida, dejó un mensaje de gratitud: "Simplemente, mi amor recíproco para con todos los hinchas y espero, de todo corazón, que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, próximamente pueda encontrar buenos resultados futbolísticos".

La temporada encuentra al equipo con solo dos victorias en seis partidos disputados en el Torneo Apertura, mientras que la Copa Sudamericana aparece como el principal objetivo competitivo.

Pablo Aimar, el nombre que gusta pero choca con los tiempos

Apenas oficializada la salida, la dirigencia abrió la discusión sobre el futuro del banco del Monumental. El primer nombre que genera consenso interno es el de Pablo Aimar.

El ex futbolista integra desde 2022 el cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la selección nacional. Participó de los logros recientes, como la obtención de la Copa América y el Copa Mundial de la FIFA 2022.

Su perfil formador, su trabajo en las divisiones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino y su identificación con la filosofía riverplatense lo posicionan como una alternativa atractiva. Sin embargo, la posibilidad de su arribo aparece condicionada por los tiempos: en su agenda prima el proyecto de la selección y la preparación para el Copa Mundial de la FIFA 2026.

La urgencia de River por cerrar un entrenador en lo inmediato torna inviable, al menos en este contexto, su llegada.

Eduardo Coudet, el principal candidato

La alternativa que encabeza la lista de preferencias es Eduardo Coudet. Su trayectoria y estilo ofensivo lo ubican como el principal candidato.

Debutó como técnico en 2015 en Rosario Central y obtuvo la Superliga 2018-19 y el Trofeo de Campeones con Racing Club. En el plano internacional dirigió a Club Tijuana, Celta de Vigo, Sport Club Internacional y Atlético Mineiro, donde levantó el Campeonato Mineiro.

Actualmente conduce al Deportivo Alavés, equipo que pelea por la permanencia en la Liga, y tiene contrato hasta mitad de año. Su pasado en el Millonario y su propuesta dinámica son valorados por dirigencia e hinchas.

Marcelo Escudero, el interino de transición

Mientras se define el reemplazante, Marcelo Escudero asumirá la conducción del plantel. Actual técnico de la Reserva, ya había dirigido de manera transitoria en 2024 tras la salida de Martín Demichelis.

Escudero estará al frente de la práctica del viernes y podría sentarse en el banco el lunes 2 de marzo frente a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura si antes no se concreta la llegada del nuevo DT.

Su misión será clara:

Mantener la estabilidad del grupo.

Garantizar la preparación competitiva.

Sumar puntos para acercarse a la parte alta.

Encarar la Copa Sudamericana con expectativas renovadas.

Crespo y Solari, perfiles con proyección internacional

Entre las opciones también figuran Hernán Crespo y Santiago Solari.

Crespo inició su carrera en las inferiores del Parma Calcio 1913, dirigió a Banfield, obtuvo la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia y se consagró en el Campeonato Paulista con São Paulo FC. En junio de 2025 retornó al conjunto paulista y tiene vínculo hasta finales de 2026.

Solari, por su parte, desarrolló su carrera en el Real Madrid, donde llegó a dirigir al primer equipo en 2018 y participó en el Mundial de Clubes. Luego condujo al Club América y regresó en 2023 a la estructura del club español como director de fútbol profesional.

River Plate enfrenta así una decisión estratégica en un contexto complejo. Con el ciclo de Gallardo cerrado tras una etapa sin títulos, 13 derrotas en 20 partidos y apenas dos triunfos en el Torneo Apertura, la dirigencia define el próximo paso en busca de resultados que permitan reencauzar la temporada y competir con ambición en la Copa Sudamericana.