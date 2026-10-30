Tigre cortó la mala racha y agudizó la crisis de Huracán

Huracán perdió de local por 2 a 0 ante Tigre por la fecha 15 del Torneo Clausura y, si bien sigue en zona de playoffs, podría quedar afuera de la misma al final de la jornada. Los goles para el "Matador" los hicieron Jerónimo Domina y Tiago Serrago.

Con este resultado, a una fecha del final, Huracán se ubica en la octava posición con 19 puntos y por ahora es el último en entrar a la próxima fase en la Zona B. Sin embargo, en caso de ganar, Independiente Rivadavia (tiene los mismos puntos) puede desplazarlo.

En el caso de Tigre, pese al buen triunfo, acumula 16 unidades en su zona y se ubica en la undécima posición. Si bien no es imposible, su clasificación a los playoffs parece una utopía.

El elenco de Victoria debe esperar que Independiente Rivadavia pierda sus próximos dos partidos, Huracán haga lo propio en la última fecha y Atlético Tucumán saque dos puntos de seis posibles.

En la última jornada, el "Globo" de Parque Patricios enfrentará a Argentinos Juniors en condición de visitante. Por su parte, Tigre recibirá a Sarmiento de Junín.