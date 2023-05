Lionel Messi se expresó tras la sanción del PSG: "Pido perdón a mis compañeros y al club"

Lionel Messi decidió subir un video a sus redes sociales para compartir una reflexión de lo sucedido durante los últimos días luego de la sanción que le impuso el PSG por el viaje a Arabia Saudita. “Hola, bueno... Quería hacer este video por todo lo que está pasando. Antes que nada, pedirle perdón a mis compañeros y al club”, expresó.

“Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Vuelvo a repetir: pedir perdón por lo que hice. Acá estoy a la espera de lo que club decida, nada más. Un abrazo”, señaló en una filmación que se compartió en las stories de su perfil oficial de Instagram que cuenta con más de 458 millones de seguidores.

El capitán de la selección argentina se mostró vestido con un traje en una breve filmación que utilizó para disculpas por haberse ausentado al entrenamiento del lunes. Allí confirmó las versiones periodísticas que se habían difundido: viajó a Arabia con la idea de que el plantel iba a tener dos días libres como es habitual. Esa planificación se cambió repentinamente y el DT Christophe Galtier encabezó una práctica el lunes, dejando sólo el martes como día sin actividad a raíz de la derrota 3-1 del último domingo ante Lorient en el Parque de los Príncipes. Messi no estuvo.

Durante el martes, el PSG filtró a la prensa que habían decidido imponerle una sanción de dos semanas a la Pulga: no podrá entrenar, ni jugar, además que le descontarían el sueldo correspondiente a ese lapso. Sin embargo, el club nunca informó públicamente del castigo y recién este viernes se escuchó la primera palabra pública sobre el tema en la voz del entrenador Galtier.

“Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar la decisión. He sido informado y cumplo”, sentenció el líder del plantel.

París acumula 75 puntos en el torneo, cinco más que su inmediato perseguidor Olympique Marsella. Restan cinco fechas del torneo y Leo se perderá dos: este domingo 7 de mayo como visitante ante Troyes y el sábado 13 del mismo mes contra Ajaccio de local. Luego, en la 36ª contra Auxerre de local el domingo 21, Messi podría reaparecer. Sin embargo, al día de hoy no hay certezas sobre lo que sucederá. La salida del futbolista de 35 años del PSG parece un hecho y algunas versiones se animaron a asegurar que podría darse una culminación anticipada del vínculo.

Messi se trasladó a Arabia Saudita con su esposa Antonela Roccuzzo y dos de sus hijos (Ciro y Mateo) para cumplir con las obligaciones comerciales que mantiene con la entidad de turismo de ese país. Según pudo saber Infobae, se enteró de los cambios de planes en los entrenamientos una vez que aterrizó en ese país y ya no hacía a tiempo de retornar. La Pulga, según detalló el medio France Blue, se enteró del castigo durante la noche del martes por un llamado del manager deportivo Luis Campos.

En una temporada con magros resultados y mientras pelea por terminar de adueñarse de la Ligue 1, este cortocircuito entre Leo y el club terminó por destapar una situación que va más allá del argentino. Los ultras decidieron presentarse incluso en la casa de Neymar para expresarle su disconformidad, algo que impulsó a la dirigencia a reforzar las medidas de seguridad en las viviendas de algunos de sus futbolistas principales para evitar otros eventos de este tipo.