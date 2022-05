Lionel Scaloni elogió a Lionel Messi: "Es mucho mejor jugador que antes"

Lionel Scaloni elogió a Lionel Messi en la previa de la Finalissima ante Italia del próximo miércoles. El técnico de la Selección Argentina opinó que la actual versión de la Pulga es la mejor de todas: “Es mucho mejor jugador que antes, cuando se pasaba a todos y hacía lo que quería con la pelota. Ahora entiende más el juego”.

“La madurez es importante para cualquiera. Es un chico inteligente que tiene más edad y experiencia”, justificó su punto de vista el entrenador, en diálogo con el canal oficial de la Copa América.

Luego, el nacido en Pujato recordó los comienzos del Diez con el conjunto nacional: “Era joven y había que estarle cerca. Como rival siempre lo sufrí y aprendí mucho. Como compañero me llevé bien. Siempre fui una persona con llegada a todos mis compañeros y con él no fue la excepción”

Sin embargo, reconoció que no está seguro del momento en que se conocieron: “Creo que fue en un partido entre Deportivo La Coruña y Barcelona, aunque quizá se dio después en la Selección Argentina”.

Lionel Scaloni y Lionel Messi salieron campeones de la Copa América 2021 en Brasil (Foto: AFP).

Lionel Scaloni y el respeto por la Selección Italiana

Además, el exdefensor opinó sobre la Azzurra, rival de la Scaloneta el próximo miércoles: “Vamos a jugar contra un gran rival, que si estuviera en el Mundial sería candidato a ganar la Copa, sin dudas. Es una de las mejores selecciones del mundo, con una cultura futbolística increíble. Hay una admiración mutua. Para nosotros es una linda prueba, pensando en lo que va a venir. Esperemos que salga bien”.

El gran presente de la Selección Argentina

Scaloni comentó sobre el gran momento que atraviesa su equipo, aunque aseguró que hay que seguir ganando: “Hoy juegan más tranquilos. Los jugadores no están ajenos a lo que se genera afuera. Vivimos momentos complicados, donde las cosas no salían y necesitábamos del apoyo de la gente. Y ahora que van mejor, apoya y hace que todo sea más fácil en los momentos difíciles. Sabiendo de ese apoyo, el jugador está más tranquilo”.

Y siguió: “Lamentablemente, para que esto ocurra tenés que ganar, cuando pienso que no tendría que haber sido así. Esta generación debió ser reconocida mucho antes y el camino habría sido mucho más fácil para todos”.

“Hoy podemos decir que es prácticamente irrepetible jugar tres finales en tan pocos años. Es un error gravísimo que no se les haya reconocido eso. En vez de magnificarlo y hacerlo positivo, terminó siendo algo negativo que una Selección juegue tres finales en tan poco tiempo y estuviera a la altura de los mejores. Me hubiera gustado que en esa época, la gente hubiera valorado hasta dónde se llegó. La gente tiene que entender que el jugador sufre igual o peor que el hincha. Ahora, al ganar lo entendió”, sostuvo el DT.

La historia de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

El ex Deportivo la Coruña analizó su paso por el seleccionado nacional: “Es rara mi historia con la Selección. En juveniles, que era cuando mejor estaba, no podía jugar porque había un problema burocrático entre Newell's y Estudiantes, que no podía fichar. Cuando vine, salimos campeones con la Sub 20. Después llegué a la Mayor, dejé de estar algunos años y volví con Jorge Sampaoli”.

“Siempre está el legado, son muchos años acá adentro y siempre está el recuerdo de la primera vez en el predio y de la época de juveniles que nos marcó a todos, más allá de que hay años en los que no te convocan”, agregó.

Lionel Scaloni con la Selección Argentina frente a México, en el mundial de Alemania 2006 (Foto: AP)

Por último, contó una anécdota del Mundial 2006: “En el partido contra México, estaba esperando que termine de sonar el himno porque me pesaban las piernas. Quería que empezara el partido. Fue un momento emotivo, tanto que estaba en una situación muy fea, al punto de decir que no podía estar de pie de la emoción. Son momentos importantes en la vida de cada jugador”.

Y cerró: “No te acostumbrás nunca al himno. Podés tener 80 partidos que cuando suena te emocionás igual porque se te vienen un montón de cosas a la cabeza. Nunca vas a sentir que lo superaste. A algunos se les cae una lágrima, otros se la guarda, otros no pueden respirar, otros lo pueden cantar y algunas palabras no salen. Cada uno lo toma de forma diferente. Ahora hemos decidido que el himno se ponga la parte cantada porque es emotivo y eso transmite. Cada vez que suena es algo único”.