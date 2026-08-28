Los Leones van por la final: enfrentan a Alemania en una semifinal histórica

Los Leones, la Selección argentina de hockey masculino, afrontarán este viernes uno de los partidos más importantes de su recorrido en la Copa del Mundo. El equipo nacional se medirá ante Alemania por las semifinales del certamen, con la posibilidad de avanzar a la definición y protagonizar una actuación histórica para el hockey argentino.

El encuentro está programado para las 15:30, horario argentino, y se disputará como antesala de la final del torneo organizado en Países Bajos y Bélgica. El partido podrá seguirse a través de Disney+ Premium y ESPN.

En la otra semifinal se enfrentarán Países Bajos y España, en un encuentro previsto para las 13:00 del viernes 28. El ganador de ese duelo será el rival del equipo que consiga imponerse entre Argentina y Alemania en la definición del certamen. Para Los Leones, la instancia representa una oportunidad de enorme importancia. El seleccionado ya se encuentra ante una de sus mejores actuaciones en la historia de los mundiales y está a solo un triunfo de asegurarse el mejor resultado desde la primera competencia, que tuvo lugar en 1971 en Barcelona.

Una oportunidad histórica para Los Leones

La decimosexta edición de la Copa del Mundo encuentra al seleccionado argentino ante la posibilidad de alcanzar su segunda medalla mundialista. Hasta el momento, Los Leones solo pudieron subir al podio en una oportunidad. Fue en 2014, cuando consiguieron la medalla de bronce.

Por eso, el cruce de este viernes adquiere una dimensión especial. La posibilidad de avanzar a la final no solo permitiría al conjunto argentino mantenerse en la pelea por el título, sino que también garantizaría un resultado histórico dentro de su participación en las competencias mundialistas.

Ese recorrido llevó al representativo argentino hasta una instancia decisiva y lo ubicó frente a uno de los equipos con mayor historia del hockey mundial.

Alemania, el vigente campeón mundial

La semifinal pondrá a Los Leones frente a Alemania, uno de los seleccionados más importantes del mundo y actual campeón del certamen mundial. El conjunto germano llegará al cruce respaldado por una extensa trayectoria en la Copa del Mundo. Alemania es el segundo seleccionado con más medallas en la historia de la competencia.

A lo largo de sus participaciones, acumuló un total de nueve preseas, distribuidas de la siguiente manera:

Tres campeonatos mundiales .

. Dos subcampeonatos .

. Cuatro medallas de bronce.

El historial de Alemania dentro de la competencia refleja la magnitud del desafío que tendrá por delante la Selección argentina. Los Leones deberán enfrentarse al vigente campeón y a uno de los equipos con mayor presencia en el podio mundialista para conseguir el pasaje a la gran final.

Un camino construido partido a partido

El recorrido argentino hasta las semifinales tuvo distintas exigencias. En la primera fase, el equipo consiguió dos triunfos contundentes frente a Japón y Nueva Zelanda, aunque sufrió una derrota ante el conjunto neerlandés. La clasificación en el segundo puesto le permitió continuar en competencia y afrontar la siguiente etapa, donde el seleccionado logró superar primero a Inglaterra y luego a India.

Esos resultados colocaron a Los Leones entre los cuatro mejores equipos del certamen y abrieron la puerta a una oportunidad que puede quedar marcada en la historia del hockey argentino. El objetivo inmediato será superar a Alemania y alcanzar la definición de una Copa del Mundo en la que Argentina busca conseguir su segunda medalla y mejorar el resultado obtenido en 2014.

La final espera a uno de los cuatro semifinalistas

El partido entre Argentina y Alemania será el segundo de los dos encuentros de semifinales previstos para este viernes. Antes, desde las 13:00, se enfrentarán Países Bajos y España. El ganador de ese encuentro avanzará a la final y deberá esperar por el vencedor del cruce entre Los Leones y Alemania.

De esta manera, la jornada definirá a los dos equipos que continuarán en carrera por el título de la decimosexta Copa del Mundo. Para Argentina, el desafío comenzará a las 15:30 y tendrá enfrente al vigente campeón mundial. La magnitud del rival se combina con la importancia de una instancia en la que Los Leones están a un solo triunfo de alcanzar la final y de asegurarse el mejor resultado del seleccionado desde aquella primera competencia mundial disputada en Barcelona en 1971.