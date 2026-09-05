Los Pumas se enfrentan a Australia en su último test match en Mendoza

Los Pumas completarán este sábado su serie de amistosos en el país con el segundo test match ante Australia en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El encuentro marca el cierre de la ventana internacional como local para el equipo dirigido por Felipe Contepomi, que luego se enfocarán en los compromisos restantes por la Nation Championship.

El seleccionado argentino viene de caer en sus dos presentaciones previas: primero ante Sudáfrica por 17-10 en Vélez y luego frente a los propios Wallabies por 27-21 en Jujuy. Para este último compromiso, el entrenador dispuso cuatro cambios en la formación titular, con los ingresos de Pedro Delgado, Efraín Elías, Franco Molina y Nicolás Roger.

El objetivo de Contepomi será sumar una victoria en el año para cortar una racha de tres derrotas consecutivas y encarar la recta final de la temporada con la confianza reforzada.

El historial de enfrentamientos entre ambas selecciones favorece a los oceánicos con 31 victorias, tres empates y diez derrotas en 44 partidos.

Dónde y cuándo se juega el partido

El duelo entre Argentina y Australia se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza desde las 18:10 con transmisión de Disney+ Plan Premium y ESPN 2.

Formaciones de Los Pumas y los Wallabies en Mendoza

Argentina: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Pedro Delgado, Efraín Elías, Franco Molina, Pablo Matera, Guido Petti, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Nicolás Roger, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Santiago Carreras.

Suplentes: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Francisco Moreno, Tomás Lavanini, Juan Martín Scelzo, Facundo Cardozo, Gonzalo Bertranou, Mateo Soler.

Australia: Angus Bell, Billy Pollard, Taniela Tupou, Josh Canham, Jeremy Williams, Rob Valetini, Fraser McReight, Harry Wilson (C), Ryan Lonergan, Ben Donaldson, Filipo Daugunu, Len Ikitau, Joseph-Aukuso Suaalii, Max Jorgensen, Tom Wright.

Suplentes: Josh Nasser, Aidan Ross, Massimo De Lutiis, Lukhan Salakaia-Loto, Charlie Cale, Kalani Thomas, Carter Gordon, Isaac Henry.