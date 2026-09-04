Platense no pudo sostener la ventaja y empató ante Deportivo Riestra

En un encuentro por la octava jornada del Torneo Clausura, Platense y Deportivo Riestra empataron 1-1 en el estadio Ciudad de Vicente López. Con este resultado, el conjunto local logró acomodarse provisionalmente en puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A al sumar 11 unidades.

El trámite del partido arrancó favorable para el equipo de Vicente López. A los 16 minutos de la primera etapa, Franco Zapiola ejecutó un preciso centro desde el sector izquierdo para el frentazo de Gonzalo Lencina, quien venció la resistencia de Ignacio Arce y puso el 1-0. Tras la ventaja, el Calamar controló las acciones sin mayores contratiempos hasta el descanso.

Reacción de Riestra y la mira puesta en las copas

En el segundo tiempo, el planteo del conjunto dirigido por Guillermo Duró ganó metros en el campo de juego. A los 26 minutos de la parte complementaria, Alexander Díaz capitalizó un desajuste en la zaga local para establecer el 1-1 definitivo con una ajustada definición, anotando su cuarto tanto en el certamen.

Pese a los intentos finales por romper el empate, ninguno de los dos equipos estuvo fino en los últimos metros y la paridad se mantuvo hasta el pitazo final.

Ahora, ambos clubes deberán dar vuelta la página rápidamente para encarar sus compromisos de eliminación directa. Platense viajará a Brasil para medirse este martes ante Fluminense por la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores.

Por su parte, Deportivo Riestra enfrentará el próximo miércoles a Banfield por los cuartos de final de la Copa Argentina. El vencedor de ese cruce chocará en semifinales contra el ganador de la llave entre Boca y Racing.