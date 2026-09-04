En un partido para el infarto, Belgrano y Huracán empataron en Córdoba

Belgrano de Córdoba empató 1-1, como local, frente a Huracán en un partido que tuvo un final polémico, y que se jugó esta noche en el estadio Julio César Villagra de esta ciudad por la octava fecha del Torneo Clausura de fútbol.

El equipo cordobés se puso en ventaja con un gol de Nicolás Fernández, a los 16 minutos del segundo tiempo, mientras que el ecuatoriano Jordy Caicedo anotó el empate del elenco visitante sobre los 40.

En tiempo de descuento, Belgrano tuvo la gran posibilidad de quedarse con los tres puntos, pero Lucas Passerini falló en la ejecución de un polémico tiro penal que había otorgado el árbitro Luis Lobo Medina.

A pesar de eso, Belgrano quedó en la tercera ubicación de la Zona B, mientras que Huracán está décimo, por ahora fuera de la clasificación para los play off.

El equipo local tomó la iniciativa y en líneas generales fue superior a su rival, por eso mereció el triunfo, pero le faltó profundidad mientras que Huracán -en crisis de resultados- se refugió cerca de su área y apostó al contragolpe como única vía ofensiva.

En la parte inicial el referi anuló un gol en contra de Máximo Palazzo, en favor de Belgrano, por una mano previa de Emiliano Rigoni, y poco después también dejó sin efecto un tanto de Caicedo, para el visitante, por un fuera de juego milimétrico del ecuatoriano.

La segunda etapa mostró un panorama similar, con Belgrano más decidido, pero sin demasiadas ideas para vulnerar a un oponente mezquino, que solo pensaba en llevarse al menos un empate de Alberdi. Sin embargo, "Uvita" Fernández rompió el cero con un golazo al ángulo, pero cerca del final Caicedo acertó con un cabezazo para sellar la igualdad.

En la última jugada, y tras una discutida infracción de Ojeda sobre Lucas Zelarrayán, llegó el penal para Belgrano: Passerini ejecutó con violencia y su remate dio en el travesaño.

En la próxima fecha, Belgrano visitará a Sarmiento de Junín, mientras que Huracán recibirá a Racing, en el marco de la novena fecha del certamen.