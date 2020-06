Madrigal se siente confiado: Quiero demostras que puedo llegar muy lejos

El Subcampeón del Regional de Mayores 2019 en hasta 91Kg; el tinogasteño Maximiliano Madrigal (25), sueña en grande y una vez que afloje esta pandemia dará a conocer sus proyectos en su carrera.

“En esta cuarentena la llevo bien, parados nomás porque no puedo entrenar ya que no habilitan nuestro gimnasio aquí, en Tinogasta. Por ahora no podemos hacer nada por esto de la pandemia”, dijo a RING CATAMARCA, el púgil tinogasteño.

“Hasta que comenzó la cuarentena yo estaba entrenando para una pelea que podía ayudarme mucho con el tema de que podía hacerme conocer un poquito más, que era con el santiagueño Ariel Gorjon, pero no pudo realizarse porque él se hizo profesional antes y se arruinó todo, era nuestro proyecto pero la cuarentena detuvo todo”, agregó.

“Cuando esto termine y ojalá sea pronto, estamos esperando de ver si salen ofertas para poder pelear y sumar peleas, porque tenemos un gran proyecto para con mi carrera”, sostuvo.

En relación a sus sueños para con su carrera, expresó: “Mi gran sueño es ser campeón del Mundo, ser reconocido, demostrar que yo puedo y nadie me va a poder ganar y que soy mejor que muchos. Quiero demostrarlo y vamos a hacer todo para que todo eso pase”.

También habló de los rivales en su peso: “En mi categoría hay muchos boxeadores buenos, con muchas peleas, son boxeadores que empezaron a subir de categoría y tienen muchas peleas y la mayoría son buenos. Yo, con las pocas peleas que tengo (13), demostré estar a la altura y que también puedo. Gracias a Dios, tengo una buena ubicación en el ranking argentino amateur que me puede dar muchas chances de buscar otras peleas más fuertes. Vamos a ir por todo, queremos demostrar lo que tenemos”.