Manu La Serna conquistó su primer título Challenger en dobles en Bulgaria

Manuel La Serna, tenista catamarqueño y actual 286° del ranking ATP, consiguió este sábado un logro destacado en su carrera al conquistar su primer título Challenger en la categoría dobles.

El jugador de esta ciudad formó dupla con el porteño Valerio Aboian y se consagró campeón en el Challenger de Plovdiv, Bulgaria, luego de imponerse en una dramática final ante el ucraniano Ovcharenko y el búlgaro Genov.

La pareja argentina comenzó en desventaja y perdió el primer set por 6-4. En el segundo parcial también atravesó un momento complicado al encontrarse 4-1 abajo, pero logró reaccionar y llevar el partido al tie break.

Finalmente, La Serna y Aboian se quedaron con el segundo set por 7-6 y definieron el campeonato en el súper tie break, donde lograron imponerse por 10-8.

El primer título Challenger

El campeonato representa el primer título Challenger de Manuel La Serna, un paso importante en su carrera profesional y una nueva conquista para el tenis de Catamarca.

Tras el partido, el catamarqueño expresó su satisfacción por el resultado y agradeció especialmente el acompañamiento recibido de los distintos estamentos deportivos de la provincia y de la Municipalidad de la Capital.

La consagración en Bulgaria se suma a una etapa de crecimiento para La Serna, que continúa compitiendo en el circuito europeo de torneos Challenger.

Ahora, rumbo a Austria

La actividad para el catamarqueño no se detiene. Este domingo emprenderá viaje hacia Viena, Austria, para continuar con su participación en la gira europea.

Su próximo desafío será el torneo de Tulln, donde La Serna será el 18° cabeza de serie y buscará prolongar el buen momento que atraviesa después de su consagración en Bulgaria.

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