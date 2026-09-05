Messi juega con Inter Miami vs. Atlanta United, por la MLS

Tras el anuncio del retiro de la Selección argentina, Lionel Messi volverá jugar este sábado con el Inter Miami, que se enfrentará en el NU Stadium al Atlanta United de Gerardo Martino a partir de las 20:30 hora de la Argentina con transmisión de Apple TV.

El equipo de La Florida viene de romper una racha de cinco partidos sin triunfos y va por otra victoria luego del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, el lunes pasado.

Cómo llega Inter Miami al partido frente Atlanta United

Las Garzas vienen de aplastar 7-1 a Montreal jugando como local, con cuatro goles de Messi, y cortaron así una racha de cinco partidos sin conocer la victoria.

Sin embargo, la noticia más importante de la semana para el astro argentino fue su retiro de la Selección después de 21 años ininterrumpidos en los que ganó todos los títulos posibles.

Por otra parte, Inter Miami sigue esperando la llegada de Cristian González como entrenador para suceder a Guillermo Hoyos, quien asumió tras la renuncia de Javier Mascherano y volverá a trabajar en las inferiores del club.

Más allá de tener todo acordado, Kily todavía no fue anunciado oficialmente como el nuevo DT de un equipo que marcha segundo en la Conferencia Este con 42 puntos, a diez del líder Nashville SC.

La probable formación de Inter Miami frente Atlanta United

Dayne St Clair; Noah Allen, Maximiliano Falcón, Ian Fray; Telasco Segovia, Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Casemiro; Germán Berterame, Luis Suarez y Lionel Messi. DT: Guillermo Hoyos.

La probable formación de Atlanta United frente a Inter Miami

Lucas Hoyos; Enea Mihaj, Júnior Alonso, Paulo Diaz, Tomás Jacob; Aleksey Miranchuk, William Reilly, Tristan Muyumba, Cooper Sanchez; Miguel Almirón y Fabrice Picault. DT: Gerardo Martino.

Hora, estadio y dónde ver el partido de Inter Miami vs Atlanta United

Horario: 20:30 horas de Argentina.

Estadio: NU Stadium de Miami.

TV: Apple TV