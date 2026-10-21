Manu La Serna ganó en Cali, se metió entre los ocho mejores

El tenista catamarqueño Manu La Serna avanzó este miércoles a los cuartos de final del Challenger 75 de Cali, en Colombia, luego de superar con cierta tranquilidad al argentino Juan B. Torres por 6-4 y 6-2. La victoria le permitió instalarse entre los ocho mejores del certamen y continuar su recorrido en el torneo.

En el encuentro correspondiente a los octavos de final, el jugador del valle central resolvió el compromiso en dos sets, con parciales de 6-4 y 6-2, para asegurar su clasificación a la siguiente instancia. El resultado representó un nuevo paso en su participación en la competencia y lo dejó a la espera de conocer a su próximo rival.

La Serna afrontará ahora un desafío por un lugar en las semifinales, con la posibilidad de seguir avanzando en el cuadro individual del Challenger 75. Para ello, deberá enfrentarse al ganador del partido que disputarán el chileno Nicolás Jarry y el brasileño Matheus Puccinelli.

El catamarqueño tendrá una jornada de descanso este jueves, día en el que está previsto el encuentro entre ambos posibles adversarios. De esa manera, podrá aguardar la definición del cruce antes de conocer quién será su oponente en los cuartos de final.

El próximo desafío: un lugar en las semifinales

Con su clasificación entre los ocho mejores, La Serna quedó a la espera de un rival que surgirá de un partido con dos representantes sudamericanos: el chileno Nicolás Jarry, ex número 16 del mundo, y el brasileño Matheus Puccinelli. Ambos tenistas jugarán este jueves y de ese enfrentamiento saldrá el adversario del argentino para la próxima ronda. Mientras tanto, La Serna contará con un día de descanso antes de volver a competir en el cuadro individual.

El objetivo inmediato será conseguir una nueva victoria que le permita avanzar a las semifinales del torneo. La clasificación a cuartos de final ya está asegurada tras su triunfo ante Torres, pero el próximo compromiso determinará si puede prolongar su participación en Cali y continuar escalando posiciones dentro de la competencia.

La expectativa estará puesta, por lo tanto, en la resolución del encuentro entre Jarry y Puccinelli, que definirá el siguiente paso del tenista catamarqueño en el certamen colombiano.

Un nuevo hito en el ranking ATP

Más allá de su avance en el torneo, la victoria ante Juan B. Torres tendrá una consecuencia importante para la ubicación de La Serna en el ranking mundial. Con este resultado, el tenista superará por primera vez la barrera histórica del puesto número 250 de la ATP.

El avance representa un nuevo registro para el jugador del valle central, que alcanzará una posición inédita en su trayectoria dentro del circuito. La clasificación a los cuartos de final del Challenger 75 de Cali se combina así con la perspectiva de superar ese límite en el escalafón internacional.

El dato adquiere relevancia dentro de la campaña del catamarqueño, que continúa sumando resultados en su participación en el circuito. La victoria en dos sets frente a Torres le permitió mantenerse en carrera en Cali y, al mismo tiempo, avanzar hacia una ubicación histórica para su recorrido profesional.

La Serna tendrá ahora la oportunidad de buscar un lugar en las semifinales, mientras se concreta el nuevo registro en el ranking ATP señalado tras su triunfo de este miércoles.

También compite en el cuadro de dobles

La actividad de Manu La Serna en Cali no se limita al cuadro individual. Al cierre de la presente edición, el catamarqueño se aprestaba a disputar la primera ronda de dobles, en la que jugará junto al porteño Valerio Aboian.

De esta manera, mientras espera la definición del rival que enfrentará en los cuartos de final individuales, La Serna también afrontará su participación en la competencia por parejas.

El debut en dobles se suma a una jornada marcada por su victoria ante Torres y por la clasificación entre los ocho mejores del Challenger 75. La información disponible al cierre de esta edición indicaba que el encuentro de primera ronda de esa modalidad todavía estaba pendiente de disputarse.