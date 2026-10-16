Manu La Serna se metió en las semifinales en Bolivia tras una batalla

El tenista catamarqueño Manu La Serna avanzó este viernes a las semifinales del Challenger 75 de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, luego de protagonizar una dura batalla de casi tres horas frente al uruguayo Franco Roncadelli. El representante local se impuso por 6-1, 6-7 y 6-4, en un encuentro que exigió sostener la concentración y responder en los momentos decisivos para asegurar su lugar entre los cuatro mejores del certamen.

La Serna comenzó el partido con autoridad, imponiendo rápidamente sus condiciones y marcando diferencias desde el primer set. Con un juego que le permitió controlar el desarrollo inicial, el catamarqueño se llevó la primera manga por un contundente 6-1, estableciendo una ventaja que parecía encaminarlo hacia una resolución favorable.

Sin embargo, el encuentro cambió de dinámica en el segundo parcial. Roncadelli consiguió emparejar el trámite y llevó la definición al tie-break, donde logró quedarse con el set por siete puntos contra cuatro. El resultado parcial de 6-7 devolvió la paridad al marcador y obligó al tenista argentino a afrontar un tercer set decisivo para definir su continuidad en el torneo.

El quiebre inicial, clave en el set decisivo

Con el encuentro igualado, La Serna encontró rápidamente una oportunidad para recuperar el control. En el primer game del tercer set, quebró el servicio del tenista uruguayo, una ventaja que resultaría determinante para el desenlace del partido.

A partir de ese momento, el representante del Valle Central consiguió mantener su propio servicio durante todo el parcial. La solidez para conservar esa diferencia le permitió administrar el desarrollo de la manga sin ceder el quiebre conseguido en el inicio y avanzar hacia el cierre del encuentro.

Finalmente, el catamarqueño selló el tercer set por 6-4, completando una victoria en tres mangas después de casi tres horas de juego. El resultado le permitió dejar atrás la resistencia de Roncadelli y asegurar su clasificación a las semifinales del torneo boliviano.

Hugo Dellien, el próximo desafío por un lugar en la final

Con el pase a semifinales confirmado, La Serna ya conoce a su siguiente rival. En esa instancia se enfrentará al boliviano Hugo Dellien, quien consiguió su clasificación tras derrotar al brasileño Guto Miguel por 6-2 y 6-4.

El cruce ante Dellien representará el próximo compromiso del catamarqueño en Santa Cruz de la Sierra, donde buscará prolongar su participación en el Challenger 75 y alcanzar la final. La victoria frente a Roncadelli le permitió superar un encuentro exigente y mantener sus aspiraciones dentro de la competencia.

El regreso al circuito y la posibilidad del mejor ranking de su carrera

Luego de conseguir el acceso a las semifinales, La Serna manifestó su conformidad con el resultado y explicó el contexto en el que afronta este torneo. Según expresó, se trata del primer certamen en el que participa desde su designación para la Copa Davis y los Juegos Sudamericanos, compromisos que lo mantuvieron varias semanas fuera del tour.

Ese período alejado de la competencia habitual marca el marco de su regreso al circuito. En ese sentido, el avance en Bolivia representa un paso importante dentro de la continuidad de su temporada, con la posibilidad de acceder al mejor ranking de su carrera profesional.

Actualmente, el catamarqueño figura con el puesto 253 del ranking ATP (ATP 253), y su participación en el Challenger boliviano le permitirá acercarse a ese objetivo de progresión deportiva. La Serna se mostró conforme con haber alcanzado las semifinales, una instancia que le permite continuar compitiendo y sostener las expectativas en torno a su ubicación en el escalafón internacional.

Cali, la próxima escala de la gira sudamericana

Una vez finalizada su participación en el Challenger de Bolivia, Manu La Serna partirá hacia Cali, Colombia, para continuar con la gira sudamericana de Challengers.