Marruecos venció en penales a Países Bajos y se metió en los octavos de final

Marruecos derrotó 3-2 por penales a Países Bajos tras haber igualado 1-1 en los 120 minutos reglamentarios y avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que se verá las caras con Canadá el próximo sábado.

El seleccionado africano se quedó en Guadalupe, Monterrey, con el cruce entre dos de los máximos candidatos al títulos y sacó del torneo a un peso pesado.

Liderado por Hakimi, fue superior al conjunto europeo en el desarrollo del juego. Sin embargo, comenzó abajo en el marcador por el gol de Cody Gakpo a los 72 minutos.

El festejo del delantero de Liverpool estuvo cargado de emotividad ya que en la semana había anunciado junto con su pareja la pérdida del bebé que esperaban en el quinto mes de embarazo.

Marruecos aceleró con todo lo que tenía a disposición para conseguir el empate y a los 91' el primer central Issa Diop llegó al área como si fuese un 9, igualó el encuentro y forzó la prórroga.

En el tiempo extra, Bart Verbruggen se vistió de héroe con una atajada fenomenal para mantener con vida a los de Ronald Koeman.

En los penales, Países Bajos no pudo aprovechar la ventaja inicial tras el yerro de Aynaoui. Fallaron Kluivert y Timber, Hakimi tenía la posibilidad de darle el triunfo a Marruecos también erró.

Yassine Bounou se quedó con la quinta ejecución, la de Summerville, y Saibari metió el suyó para la victoria y clasificación de los africanos a los octavos de final del Mundial.



