Cómo comprar entradas oficiales para ver a la Argentina en el Mundial: paso a paso

Los hinchas de la Selección Argentina que quieran asegurar su lugar en el Mundial 2026 pueden comprar entradas oficiales a través de la plataforma de hospitality de la FIFA, donde se ofrecen diferentes paquetes con ubicaciones preferenciales y servicios exclusivos.

Según se informó, todavía hay entradas oficiales para el próximo partido que tiene por delante el seleccionado argentino, el viernes 3 de julio ante Cabo Verde por los 16avos de final, pero como en Estados Unidos está permitida la reventa también se pueden conseguir de ese modo.

El proceso de compra es completamente online y requiere crear una cuenta antes de acceder a las entradas disponibles para cada partido.

Paso a paso para comprar entradas oficiales

1. Ingresar al sitio oficial de FIFA Hospitality

El primer paso es acceder al portal oficial de venta de entradas hospitality:https://fifaworldcup26.hospitality.fifa.com/

2. Registrarse

Si es la primera vez que se utiliza la plataforma, es necesario crear una cuenta completando los datos personales solicitados por el sistema. Luego, habrá que validar el correo electrónico para activar el usuario.

3. Iniciar sesión

Una vez creada la cuenta, el siguiente paso es iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña elegidos durante el registro.

4. Buscar el partido de la Selección Argentina

Dentro de la plataforma, se debe seleccionar el encuentro de la Selección Argentina para conocer qué categorías de entradas continúan disponibles.

5. Elegir el paquete disponible

La FIFA ofrece distintos paquetes hospitality, que pueden variar según el partido y la disponibilidad. Cada opción incluye diferentes beneficios, como ubicaciones preferenciales, gastronomía, bebidas y acceso a zonas exclusivas.

6. Confirmar la compra

Una vez elegida la entrada, solo resta completar el proceso de pago siguiendo las instrucciones de la plataforma. Tras la confirmación, el comprador recibirá la documentación correspondiente por los canales oficiales.

Un consejo antes de comprar

La disponibilidad de entradas cambia constantemente, ya que depende de la demanda y de la cantidad de localidades que FIFA vaya liberando para cada partido.

Por ese motivo, se recomienda ingresar con frecuencia al sitio oficial, especialmente cuando se acercan los encuentros de la Selección Argentina, ya que pueden aparecer nuevas localidades o agotarse las existentes en cuestión de minutos.

Evitar sitios no oficiales

La FIFA recomienda adquirir las entradas únicamente a través de su plataforma oficial de hospitality, evitando intermediarios o páginas no autorizadas.

De esta manera, los compradores garantizan la validez de sus tickets y reducen el riesgo de sufrir estafas o inconvenientes al momento de ingresar al estadio.