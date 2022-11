Martín Demichelis dijo sus primeras palabras como DT de River: "Que la gente crea porque hay equipo con qué creer"

El flamante entrenador de River se presentó en el Monumental para dar sus primeras palabras acompañado del presidente del club, Jorge Brito, el vicepresidente, Matías Patanián, y el secretario técnico, Enzo Francescoli.

“Hay mucha expectativa y es un momento muy lindo para presentar a Martín Demichelis. Felizmente, hoy lo tenemos al lado nuestro para hacerse cargo del plantel de Primera División”, arrancó Jorge Brito, presidente de River Plate.

“Para mí estuvo muy claro en el momento que lo pensé y que hablé con los directivos que Martín (Demichelis) era la persona indicada. Está aquí por su capacidad. Estoy para acompañar y es un gusto. Leo Ponzio me va a acompañar en la secretaría técnica. Esto es una gran familia y tratamos de tirar todos para el mismo lado. Martín es nuestra luz y lo acompañaremos”, dijo Enzo Francescoli.

“Tengo muchas palabras de agradecimiento para esta grandísima institución. No tengo dudas que junto a mi grupo, que se formó con grandes seres humanos, vamos a honrar esta posición para que River siga una línea exitosa y de continuidad. Tenemos una grandísima vocación con mi equipo para seguir con este camino”, expresó Demichelis en sus primeras palabras como DT.

“Respetamos todos los puntos que teníamos que respetar. Estoy muy tranquilo enfocándome en lo que viene. Hay mucho que debatir y planificar”, respondió Micho sobre sus expectativas. Con el tema de refuerzos, el ex Bayern Munich, dijo que intensificará las conversaciones con Francescoli. “Quiero jugadores que quieran estar, que declaren bien”, agregó.

“En casa hablamos todos el mismo idioma, el riverplatense”, remarcó Demichelis afirmando su fanatismo por el club. Luego, explicó que se siente capacitado y estuvo 5 años preparándose para el cargo.

“Los cimientos están firmes y altos. Le vamos a dedicar muchísimas horas para seguir la evolución de todos los jugadores, no sólo de la Primera División. Nunca lo dudé de venir, pese a estar una zona de confort en Europa”, señaló.

Sobre la elección de Javier Pinola como ayudante de campo, Demichelis destacó: “Si venía con cuatro o cinco alemanes, lo primero que me iban a criticar era que no estaba aggiornado con el fútbol argentino. Es la verdad. Formé un grupo con grandísima capacidad y lealtad. Con Javi (Pinola) nos enfrentamos en Bayern-Nurenberg y nos encontramos en la Selección. Me di cuenta que incorporó muchas cosas de la cultura alemana. Este me encanta. Hoy se alinearon los planetas y se cumplió un sueño”. Martín Demichelis fue presentado como DT de River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Con Marcelo (Gallardo) no hablé, lo digo públicamente. Le agradezco a su cuerpo técnico porque nos han facilitado una cantidad de datos para que la transición sea mucho más fácil. Eso habla de los buenos modales. No me siento deshonrado si no veo a Marcelo en los próximos días, que viene de emociones muy fuertes. Dejemoslo en paz y tranquilo. Ya algún día se dará el encuentro. Me atendió muy bien cuando lo fuimos a visitar con Fernando Cavengahi. Muchas gracias le digo porque lo disfruté como hincha y dije que ojalá se quedara 20 años más. Siempre soñé y visualicé la posibilidad de ser el entrenador de River”.

“Quiero agradecerle a la dirigencia y al Mundo River por el respaldo de los tres años de contrato, no sólo a mi sino a todo mi grupo”, dijo Demichelis sobre la extensión de su contrato hasta 2025. Por otra parte, el DT afirmó que quiere darle una solidez defensiva a su equipo por su pasado como defensor, pero que le gusta la tenencia de pelota para atacar.

La frase de cierre de la conferencia de prensa de Martín Demichelis citando a Marcelo Gallardo: “Quiero expresar mi abrazo monumental para todos y quiero cerrar con una frase del entrenador más glorioso de la historia de River que en su momento dijo: 'Que la gente crea porque hay equipo con qué creer'. Bueno, sigamos creyendo. Muchas gracias a todos”.

El cuerpo técnico de Martín Demichelis en River

Los ayudantes de Demichelis serán Javier Pinoala, que viene de anunciar su retiro del profesionalismo, y Germán Lux. El ex arquero anunció su retiro del fútbol hace un año y ahora vuelve al club que lo vio nacer para ser uno de los colaboradores de Micho.

En tanto, el entrenador de arqueros será Alejandro Sacoone y los preparadores físicos serán Flavio Pérez y Diego Riberi.

El resto de los integrantes son Dr: Pedro Hansig y Federico Brandt; Neurociencia: Mariela Arangio; Videoanalista: Matías Careggio; Nutricionista: Marcelo Pudelka; Psicólogo: Pablo Nigro; Utileros: Manuel Tula, Carlos Guillén y Gabriel Fabre.