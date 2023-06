Maxi Rodríguez se despidió del fútbol con un partido histórico con Messi de invitado estelar

A dos años de su retiro como profesional, Maximiliano Rodríguez tuvo su partido homenaje en la cancha que lo vio nacer como futbolista y lo catapultó a los primeros planos de las principales escenas del deporte. Hoy se celebró en el estadio Coloso Marcelo Bielsa la despedida de La Fiera, que convidó a personalidades de lujo vinculadas a Newell's y la selección argentina. Si bien había dudas sobre su presencia, Lionel Messi –en el día de su cumpleaños 36– arribó al vestuario minutos antes del inicio y fue parte del evento.

Desde hace semanas las entradas para el partido despedida estaban agotadas y el Coloso contó con un lleno total: más de 40 mil personas le dijeron adiós al ídolo rosarino que se metió en el corazón de todos los argentinos por sus actuaciones con la Selección. El evento se inició a las 16 con la apertura de puertas y la presencia de distintos shows. Las figuras de la Lepra se impusieron por 7-5 frente a las glorias de la selección argentina en un duelo arbitrado por Héctor Baldassi.

Unas de las máximas ovaciones se las llevaron Justo Villar, Mario Zanabria, Ariel Ortega, Gabriel Omar Batistuta y los campeones de 2013 dirigidos por Gerardo Martino, aunque lo mejor llegó sobre el final cuando bajaron las luces del reducto para que las linternas de los celulares copen la escena y en el concierto tuvo lugar la presentación de Messi. El campeón del mundo fue recibido al ritmo “que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar” y le cantaron el feliz cumpleaños el mismo día que cumplió 36.

Minutos después, la música aligeró el ambiente para comenzar el camino previo al ingreso del principal protagonista de esta velada. La entrada de Maxi se inundó de cánticos dedicados al ídolo de la afición, quien tomó el micrófono y, embargado de una profunda emoción, intentó decir unas palabras: “Muchas gracias a todos los que me están brindando este regalo. Es un día inolvidable para mí. Lo estoy viviendo con mis amigos, que hicieron un esfuerzo increíble para venir... No voy a hablar más para no llorar”.

El pitazo inicial de Baldassi se destacó por la tarjeta amarilla aplicada a Pablo Pérez con el único objetivo de aportar su granito de arena al show. Newell's se repuso a una desventaja abultada y dio vuelta el anecdótico resultado gracias a los goles de Ignacio Scocco por duplicado, Gabriel Batistuta, Denis Rodríguez, Maxi Rodríguez y las hijas del referente, Alma y Aitana, quienes ingresaron durante los últimos minutos. La Celeste y Blanca registró las celebraciones de Maxi (jugó todo el primer tiempo con esta camiseta) y un triplete de Lionel Messi.

Justamente, la presencia de Leo fue uno de los ejes abordados por la Fiera en su discurso de despedida: “Hoy es un día soñado. Es un sueño, una película. Me llevo este recuerdo en el corazón. Quiero remarcar algo. Hoy se hizo un cambio importante. Quiero agradecerle a las 40.000 almas por el respeto que tuvieron con el Pocho (Lavezzi) y Fideo (Di María). Me hicieron pasar una noche inolvidable. No alcanzan las palabras para decir lo feliz que estoy. Se me hace muy difícil hablar. Quiero remarcar el cariño que me dan, no se si lo merezco. También le quiero agradecer a Leo (Messi) por venir acá el día de su cumpleaños y a su familia por dejarlo venir para pasar un momento conmigo. Gracias a todos los leprosos”.

FORMACIONES

NEWELL'S

De 0 a 25 minutos: Villar; Vella, Sensini, Heinze, Aurelio, Mateo, Pablo Pérez, Marino; Ortega, Trezeguet y Batistuta.

De 25 a 45 minutos: Villar; Pablo Granados, Gentiletti, Pachu Peña, Vives; Ponzio, Denis Rodríguez, Lucha Aymar, Alexis Rodríguez, Rosales y Quintana.

Segundo tiempo: Villar; Vella, Fernández, Heinze, Sancho; Bernardi, Giusti, Formica; Maxi Rodríguez, Belluschi, Scocco.

SELECCIÓN ARGENTINA

De 0 a 25 minutos: Andújar; Scaloni, Samuel, Milito, Sorín; Gago, Cambiasso, D'Alessandro, Maxi Rodríguez; Saviola y Di María.

De 25 a 45 minutos: Lux; Freixas, Coloccini, Burdisso, Pastorutti; Domínguez, Paredes, Larroquette; Maxi Rodríguez, Tapia y Di María.

Segundo tiempo: Lux; Scaloni, Demichelis, Milito, Tinelli; Banega, Cambiasso, Gago; Lavezzi, Saviola y Posse.

Las puertas de la cancha se abrieron a partir de las 16 y una gran cantidad de hinchas ingresaron desde temprano para asegurarse el mejor lugar en una emotiva jornada en el Parque Independencia. Desde las 17:30 comenzaron a desfilar las bandas con las presentaciones iniciales de Los Totora y Kapanga. A las 18:15 fue tiempo de la presentación de los jugadores y un rato después hubo show de luces y lásers. Todo culminó después de las 21, con un sensible video dedicado a despedir a un hijo pródigo de la casa.

En los bancos de suplentes estuvieron el Tata Martino, quien se negó a jugar, y José Pekerman junto a Hugo Tocalli. Respecto a las figuras de Newell's dijeron presente Gabriel Heinze, Mauro Rosales, Diego Quintana, Leonardo Ponzio, Lucas Bernardi, Luciano Vella, Justo Villar, Diego Mateo, Pablo Pérez, Nacho Scocco, David Trezeguet, Ariel Ortega, Gabriel Batistuta y el Tolo Gallego. Los humoristas Pachu y Pablo, confesos hinchas leprosos, también se pusieron la camiseta rojinegra.

Hubo espacio para el cupo femenino en materia futbolística ya que Maxi quiso que sus hijas Alma y Aitana se prendieran al picado junto a La Sole, Luciana Aymar (otra deportista identificada con Newell's) y la jugadora de la selección femenina Mariana Larroquette. Al menos dos figuras internacionales viajaron especialmente para esta cita: fueron los brasileños Fabio Aurelio y Lucas Leiva, ex compañeros de Rodríguez en Liverpool de Inglaterra.

Por otra parte, los ausentes con aviso fueron Patón Guzmán y Oscar Ustari (se enfrentarán mañana por la final del Campeón de Campeones en México), Juan Román Riquelme (avisó que faltaría por la celebración de su cumpleaños), Luis Suárez (en competencia con Gremio de Brasil), Diego Forlán (por compromisos personales) y Marcelo Bielsa.