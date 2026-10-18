El sanjuanino Maximiliano Priario se consagró campeón de la Vuelta al Valle 2026, luego de completarse las dos exigentes jornadas de competencia y procesarse los cómputos finales por parte de los comisarios deportivos. La organización hizo pública la clasificación general definitiva y confirmó al representante del Team Badesso como el vencedor de la tradicional prueba de ciclismo de ruta.

Priario, que compitió vistiendo los colores del equipo riojano, logró adjudicarse el primer lugar del clasificador absoluto tras la sumatoria de puntos. El resultado coronó su participación en una carrera que combinó exigencia física, un trazado urbano con características particulares y definiciones que mantuvieron la atención de los competidores hasta el cierre de las actividades.

La confirmación del resultado llegó una vez finalizadas las dos jornadas y concluido el procesamiento de los registros correspondientes. De esta manera, quedó establecida la clasificación general que determinó al campeón de la edición 2026 de la competencia.

El podio quedó conformado por Priario en el primer puesto, Thiago Olarte en la segunda posición y Zacarías Khoder en el tercer lugar. En tanto, Leonardo Cobarrubia, quien se adjudicó la victoria en el segundo parcial, terminó cuarto en la clasificación general.

La clasificación general definitiva

El orden de llegada en la tabla acumulada, de acuerdo con los resultados difundidos por la organización, quedó establecido de la siguiente manera:

1.º Maximiliano Priario (Team Badesso): campeón de la Vuelta al Valle 2026.

2.º Thiago Olarte: subcampeón de la clasificación general.

3.º Zacarías Khoder: tercer puesto de la general.

4.º Leonardo Cobarrubia: cuarto lugar en el clasificador absoluto y ganador de la segunda etapa.

La clasificación refleja la diferencia entre el resultado de un parcial y el rendimiento acumulado que define una competencia por etapas. En ese contexto, Cobarrubia celebró la victoria de la jornada dominical, mientras que Priario terminó al frente de la general después del cómputo definitivo de puntos.

"Un circuito distinto y divertido"

Después de la premiación, el flamante campeón compartió sus sensaciones por el triunfo y destacó tanto la invitación que recibió para participar como las particularidades del recorrido catamarqueño.

"Contento, vinimos con un grupo de amigos más que nada que me han invitado a competir acá, el Team Badesso de La Rioja. Nos pudimos quedar con la general de la Vuelta, así que más que contento", expresó Priario al referirse a la experiencia que culminó con su consagración.

Sus declaraciones pusieron de relieve el carácter de su participación, que estuvo vinculada tanto a la invitación del equipo riojano como a sus objetivos deportivos para la temporada. El ciclista valoró la posibilidad de competir junto a un grupo de amigos y, al mismo tiempo, alcanzar el primer puesto de la clasificación general de la tradicional prueba.

El triunfo significó, además, un resultado destacado dentro de su preparación para los compromisos que tiene previstos en su provincia natal.

Una competencia mirando la temporada sanjuanina

Priario explicó que su presencia en la Vuelta al Valle formó parte de un proceso de preparación para afrontar la temporada oficial de ruta en San Juan. En ese sentido, precisó que su equipo habitual es la Fundación Diver Bull de esa provincia y agradeció a su jefe por haberle permitido competir con otra formación.

"Vengo con una preparación para lo que es la temporada sanjuanina. Mi equipo es la Fundación Diver Bull de San Juan, a quienes agradezco a mi jefe de haberme dejado participar con otro equipo", señaló el pedalista.

El campeón también detalló cómo continuará su calendario inmediato. Según explicó, la competencia catamarqueña se integró a una planificación que tendrá otra instancia importante el próximo fin de semana, cuando participe en el Tour Riojano. "Lo venía a tomar más que nada como preparación, al igual que el fin de semana que viene, que tenemos el Tour Riojano, y de ahí ya larga la temporada de todo San Juan", agregó.

Leonardo Cobarrubia ganó la segunda etapa

La jornada dominical comenzó a las 7:30, con la largada desde el Velódromo provincial, ubicado sobre avenida Los Minerales. Los competidores afrontaron un recorrido compuesto por 11 vueltas a un circuito de 7.500 metros, hasta completar un total de 80 kilómetros.

La etapa tuvo su definición al esprint sobre la avenida Del Bicentenario, donde el sanjuanino Leonardo Cobarrubia se quedó con la victoria del segundo parcial. El resultado lo ubicó como el vencedor de la jornada, en una definición que también tuvo protagonismo catamarqueño.

Detrás de Cobarrubia finalizaron Darío Díaz, en la segunda posición, y Valentín Castro, en el tercer puesto. Ambos representantes catamarqueños completaron los primeros lugares de la clasificación de la etapa dominical.

Los principales datos de la segunda jornada fueron los siguientes:

Horario de largada: 7:30.

Lugar de partida: Velódromo provincial, sobre avenida Los Minerales.

Cantidad de vueltas: 11.

Extensión del circuito: 7.500 metros.

Distancia total anunciada: 80 kilómetros.

Lugar de la definición al esprint: avenida Del Bicentenario.

Ganador de la etapa: Leonardo Cobarrubia.

Segundo puesto: Darío Díaz.

Tercer puesto: Valentín Castro.