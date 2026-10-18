Racing e Independiente paralizan Avellaneda: un clásico decisivo para el Clausura

Racing Club e Independiente protagonizan este domingo una nueva edición del clásico de Avellaneda, uno de los encuentros destacados de la decimotercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se disputa desde las 14:45 en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, con dos equipos que llegan al compromiso con necesidades diferentes en la recta decisiva de la fase regular.

La Academia, dirigida por Sebastián Romero, afronta el encuentro con la obligación de sumar para mantener sus posibilidades de clasificación a los playoffs. Del otro lado, el conjunto conducido por el brasileño Jadson Viera llega después de igualar frente a Talleres de Córdoba y buscará una victoria que le permita consolidar su posición entre los equipos que avanzan a la siguiente instancia.

El encuentro contará con el arbitraje de Facundo Tello, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva estará disponible a través de las señales TNT Sports y ESPN Premium. Además, el partido podrá seguirse por Cadena 3.

El clásico encuentra a ambos equipos en situaciones distintas dentro de sus respectivas zonas del campeonato. Mientras Racing necesita una serie de resultados favorables para sostener sus aspiraciones, Independiente cuenta con una ubicación más favorable, aunque todavía debe sumar para acercarse a su objetivo de avanzar a los playoffs.

Racing, obligado a ganar para mantener sus chances

La Academia llega al clásico en medio de una grave crisis deportiva, después de un 2026 complicado que incluyó duras eliminaciones en la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. A ese panorama se suma una campaña irregular en el Torneo Clausura, que mantiene al equipo en una posición comprometida dentro de la Zona B.

Los dirigidos por Sebastián Romero, conocido como "Chirola" Romero, ocupan el decimotercer puesto de su grupo, con apenas 11 puntos. La ubicación en la tabla condiciona las posibilidades de clasificación y obliga al equipo a afrontar las últimas jornadas con un margen de error reducido.

En su presentación más reciente, Racing perdió por 2-0 frente a Belgrano de Córdoba en condición de local. La derrota profundizó la necesidad de conseguir un resultado positivo en el clásico, tanto por la importancia del encuentro como por la situación que atraviesa el equipo en el campeonato.

Según el panorama planteado de cara al compromiso, la Academia necesita ganar los cuatro partidos restantes para aspirar a clasificarse a los playoffs. En ese contexto, el duelo ante Independiente aparece como una oportunidad para intentar revertir el rumbo de la campaña y sumar puntos fundamentales en la lucha por avanzar de fase.

La presión deportiva se combina con la trascendencia del clásico, que enfrenta a los dos equipos de Avellaneda en un partido que excede la disputa de los tres puntos, aunque su resultado tendrá consecuencias concretas para las aspiraciones de Racing en el Clausura.

La ausencia de Matko Miljevic y la importancia del clásico

En la previa del encuentro, una de las decisiones del cuerpo técnico de Racing fue la de no incluir al mediocampista Matko Miljevic en la nómina de convocados. De esta manera, el entrenador afronta el compromiso con 23 futbolistas a disposición para el partido frente a Independiente.

La definición de la lista de convocados forma parte de la preparación del equipo para una jornada en la que necesita responder tanto a la exigencia deportiva como a la importancia de la rivalidad con su vecino.

Por otra parte, el delantero Adrián Martínez, conocido como "Maravilla", calificó el clásico como un encuentro determinante para las aspiraciones de la institución en el torneo local. Su valoración refleja la relevancia que tiene el compromiso para un equipo que llega a la decimotercera fecha con la obligación de mejorar su posición en la tabla.

El panorama de Racing está marcado por la necesidad de sumar, la derrota reciente ante Belgrano y las eliminaciones sufridas durante el año en otras competiciones. En ese escenario, el enfrentamiento con Independiente representa una instancia importante para intentar recuperar terreno en la Zona B.

Independiente busca consolidarse

Independiente llega al clásico con una situación más favorable en el Torneo Clausura, aunque también necesita sumar para asegurar sus objetivos. El equipo dirigido por el brasileño Jadson Viera se encuentra en el séptimo puesto de la Zona A, con 18 puntos, y una victoria frente a Racing le permitiría acercarse a la clasificación a los playoffs.

El Rojo no atraviesa su mejor momento futbolístico, pero se mantiene dentro de los puestos que permiten aspirar a la siguiente fase. Su principal objetivo en esta jornada será aprovechar la oportunidad de sumar tres puntos ante su clásico rival y fortalecer su posición en la tabla.

En su última presentación, Independiente empató sin goles frente a Talleres de Córdoba, en un encuentro disputado en Córdoba. El resultado dejó al equipo con un punto, aunque sin conseguir la victoria que buscaba para mejorar su situación en el campeonato.

La diferencia de puntos respecto de Racing muestra las distintas realidades con las que ambos equipos afrontan el partido. Independiente suma siete unidades más que la Academia y ocupa una posición que le permite mantenerse en zona de clasificación, mientras que su rival necesita una recuperación inmediata para conservar sus posibilidades.

Una victoria en el Cilindro tendría, por lo tanto, un valor deportivo importante para el conjunto visitante, que buscará aprovechar el compromiso para acercarse a su objetivo en el Clausura.

Los datos principales del clásico de Avellaneda

El partido correspondiente a la decimotercera fecha presenta los siguientes datos:

Partido: Racing Club vs. Independiente.

Competencia: Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Fecha: decimotercera jornada.

Día y horario: domingo, desde las 14:45.

Estadio: Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda.

Árbitro principal: Facundo Tello.

VAR: Germán Delfino.

Transmisión televisiva: TNT Sports y ESPN Premium.

Radio: Cadena 3.

Racing: decimotercero en la Zona B, con 11 puntos.

Independiente: séptimo en la Zona A, con 18 puntos.

Estos datos sintetizan el escenario deportivo de un encuentro que encuentra a Racing en una posición comprometida y a Independiente con la posibilidad de fortalecer sus aspiraciones de clasificación.

El antecedente más reciente

El último clásico de Avellaneda se disputó durante el primer semestre de 2026 y terminó con una victoria de Independiente por 1-0 en condición de local. El único gol del encuentro fue convertido por el delantero paraguayo Gabriel Ávalos, quien le dio el triunfo al Rojo.

Aquel partido también quedó marcado por una acción protagonizada por Adrián "Maravilla" Martínez. El delantero de Racing intentó picar un penal, una jugada que se convirtió en uno de los episodios recordados de ese enfrentamiento.

El antecedente inmediato agrega un elemento particular a la nueva edición del clásico, ya que Independiente llega con el recuerdo de la victoria conseguida en el primer semestre, mientras que Racing tendrá la posibilidad de buscar una revancha deportiva ante su rival histórico.

Sin embargo, las condiciones de este nuevo encuentro están atravesadas principalmente por las necesidades de ambos equipos en el Torneo Clausura. La Academia debe sumar para intentar sostener sus opciones de clasificación, mientras que el Rojo apunta a consolidarse entre los equipos que avanzarán a los playoffs.