Con un doblete de Erling Haaland, Noruega goleó a Irak

La selección de Noruega se abrazó a la efectividad que le dan el puñado de jugadores de clase mundial con los que cuenta y goleó a Irak por 4-1 en la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

Para los europeos marcaron el delantero Erling Haaland, con un doblete a los 29 y 42 minutos del primer tiempo, el defensor Leo Oestigaard en 31 del complemento y el volante Kristian Thorstvedt a los 51, mientras que el delantero Aymen Hussein había marcado la igualdad parcial a los 38 de la primera etapa.

El triunfo ubica a Noruega en el primer lugar de la Zona I, con misma cantidad de puntos pero mejor resultado que Francia, mientras que el elenco iraquí está en el último, sin puntos.

En la próxima fecha, el equipo en el que se destaca Haaland enfrentará a Senegal, el lunes 22 de junio a las 21:00, mientras que Irak deberá medirse con la Selección francesa, el mismo día desde las 18:00 (ambos en horario argentino).

La primera llegada del partido fue del combinado iraquí, a los 11 minutos de la primera mitad, con una buena asociación que fue rematada desde la puerta del área grande por el delantero Ali Al-Hamadi, cuya rápida definición se fue desviada por encima del travesaño.

Noruega abrió el marcador en su primera llegada clara, a los 29 minutos, con un preciso centro buscapié al segundo palo del lateral David Moller Wolfe para la aparición del goleador Erling Haaland, que se tiró al suelo para empujar la pelota al gol.

En 36 minutos, el delantero Alexander Sorloth jugó de primera para el mediocampista Martin Odegaard, que sacó un remate rápido desde el borde del área grande, el cual salió desviado por el poste izquierdo del arquero Jalal Hachim.

A los 38 minutos, el extremo Ali Jassim encaró al lateral Julian Ryerson por izquierda, filtró un pase para que el volante Amir Al-Ammari llegue hasta el fondo y ponga un centro flotado para el delantero Aymen Hussein, que cabeceó al segundo palo para el 1-1.

Solo cuatro minutos más tarde, una pésima salida desde el fondo desde lo conceptual de Irak permitió que Haaland presione a toda velocidad contra el arquero Jalal Hachim, cuyo rechazo pegó en la pierna del atacante del Manchester City y puso el 2-1.

En el segundo minuto de descuento, el volante Ibrahim Bayesh improvisó para meter un buen remate de volea ante una pelota que caía bombeada al área, que tras desviarse en Moller Wolffe se fue cerca del primer palo.

En el quinto minuto de descuento, un pase filtrado permitió que el delantero Ali Al-Hamadi quede mano a mano con el arquero Orjan Nyland, aunque su remate levemente desviado se fue apenas al lado del poste.

En el último minuto agregado, el defensor Akam Hashem se quedó con el rebote de un córner y sacó un remate impresionante desde el borde del área, con una volea de media vuelta que rozó el travesaño y se fue.

Ya en la segunda mitad, a los 17 minutos, un centro al segundo palo fue cabeceado por el delantero Aymen Hussein, con un remate que se fue cerca del travesaño.

En 30 minutos, una combinación por derecha del delantero Oscar Bobb y el volante Kristian Thorstvedt terminó en un disparo potente del último por el costado derecho, que fue bloqueado y se fue al córner.

De ese tiro de esquina, un minuto más tarde, el centro de Martin Odegaard cayó al borde del área chica, sobre el primer palo, para el defensor Leo Oestigaard, que se elevó de gran forma para mandar la pelota contra la red.

Thorstvedt volvió a acercarse al gol en tiempo cumplido, con un derechazo rasante en el costado izquierdo del área, que dio en el lado externo de la red del guardameta rival.

El mediocampista Kristian Thorstvedt pudo finalmente marcar en el sexto y último minuto de descuento, al aprovechar un centro que Haaland devolvió al área de cabeza y rozar la pelota con la cabeza para convertir.

Síntesis del partido:

Mundial 2026.

Grupo I - Fecha 1.

Irak 1 - 4 Noruega.

Estadio: Gillette Stadium (Estados Unidos).

Árbitro: Pierre Atcho (Gabón).

VAR: Maria Rivet (Mauritania).

Irak: Jalal Hachim; Hussein Ali, Zait Tahsen, Akam Hashem, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismail, Ali Jassim; Aymen Hussein, Ali Al-Hamadi. DT: Graham Arnold.

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolffe; Antonio Nusa, Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sorloth, Erling Haaland. DT: Stale Solbakken.

Goles en el primer tiempo: 29m. y 42m. Erling Haaland (N); 38m. Aymen Hussein (I).

Goles en el segundo tiempo: 31m. Leo Oestigaard (N), 51m. Kristian Thorstvedt (N).

Cambios en el segundo tiempo: 14m. Zidane Iqbal por Zaid Ismail (I) y Marko Farji por Ali Al-Hamadi (I), 28m. Mustafa Saadoon por Hussein Ali (I) y Ahmed Qasem por Ali Jassim (I); Leo Oestigaard por David Moller Wolffe (N), Kristian Thorstvedt por Antonio Nusa (N), Andreas Schjelderup por Fredrik Aursnes (N) y Oscar Bobb por Alexander Sorloth (N); 33m. Mohanad Ali por Ibrahim Bayesh (I); 38m. Patrick Berg por Martin Odegaard (N).