Messi pone en dudas su continuidad en el fútbol tras la muerte de su papá: "Tengo bastantes dudas"

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional tras la muerte de su padre. En medio del dolor por la pérdida, el capitán argentino publicó un mensaje cargado de emoción en el que no solo recordó a Jorge Messi y el vínculo que mantuvieron durante toda su vida, sino que también dejó abierta una incógnita sobre su continuidad en el fútbol.

La reflexión del astro rosarino apareció vinculada directamente con la ausencia de su padre y con todo lo que significó su acompañamiento a lo largo de su carrera. Messi reconoció que la pérdida lo enfrenta a una pregunta que hasta ahora no parecía ocupar el centro de sus declaraciones: cuánto tiempo más continuará jugando al fútbol.

En su despedida, el capitán argentino escribió: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más".

La frase expone la profundidad del momento que atraviesa Messi. El fútbol, actividad que estuvo presente desde su infancia y que construyó como parte esencial de su vida, aparece ahora atravesado por la ausencia de una de las personas que más estrechamente estuvo vinculada con ese recorrido.

Un vínculo construido desde los primeros pasos

El recuerdo de Jorge Messi lleva inevitablemente a los primeros pasos de Lionel en el fútbol. Desde pequeño, el actual capitán argentino contó con el apoyo permanente de su padre, quien formó parte de su rutina desde los entrenamientos iniciales y acompañó su crecimiento deportivo.

Messi recordó aquellos años y explicó cómo su padre organizaba su tiempo para llevarlo a entrenar, incluso después de extensas jornadas laborales.

"Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando", relató.

El recuerdo pone en primer plano una etapa en la que el fútbol todavía era parte de la vida cotidiana de un niño y su familia. Antes de los grandes escenarios y de los momentos decisivos de su carrera, estuvo ese acompañamiento familiar que Messi eligió destacar en su despedida.

La presencia de Jorge también se extendió a los partidos. El futbolista recordó que su padre no faltaba a uno, y describió las emociones que atravesaba mientras lo veía jugar.

"Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios", recordó Messi.

Padre, amigo y representante

Con el paso de los años, el vínculo entre ambos trascendió la relación estrictamente familiar. Jorge Messi también ocupó un lugar como amigo y representante de Lionel, acompañándolo en diferentes etapas de su vida y de su carrera.

El capitán argentino destacó precisamente esa multiplicidad de roles y la importancia que tuvo su padre en cada momento. "Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada", expresó.

En su mensaje, Messi también hizo referencia a las diferencias que pudieron existir entre ambos a lo largo de los años. Hubo reproches y peleas, pero el recuerdo del futbolista sobre esos episodios está atravesado por la certeza de que la figura de su padre terminó teniendo un peso determinante en sus decisiones.

"Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías", manifestó.

La frase refleja la mirada que Messi construye en este momento de despedida: la de un padre que estuvo presente no solo para acompañarlo, sino también para orientarlo en distintos momentos de su vida.

El fútbol, atravesado por la ausencia

La muerte de Jorge Messi coloca al capitán argentino ante una situación que trasciende el ámbito deportivo. El fútbol, que estuvo presente en su vida desde sus primeros años y que fue acompañado por su padre en entrenamientos y partidos, aparece ahora asociado a una ausencia imposible de ignorar.

Messi recordó que su padre estuvo desde los primeros pasos, que lo acompañaba a entrenar apenas terminaba de trabajar y que no faltaba a sus partidos. También destacó su papel como amigo y representante, además de la influencia que tuvo en decisiones y momentos clave.

Por eso, cuando afirma que tiene dudas sobre continuar jugando durante mucho tiempo más, la reflexión aparece directamente vinculada con la pérdida y con la dificultad de imaginar el futuro sin aquella presencia.

El capitán argentino no confirmó una decisión sobre su continuidad. Su mensaje, en cambio, expuso la incertidumbre que atraviesa en este momento de duelo.