Messi tras el pase de la Argentina a la final del Mundial: "Es muy lindo vivirlo otra vez"

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, expresó su felicidad y emoción luego de la infartante victoria en la semifinal ante Inglaterra, un resultado que selló la clasificación a la final del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

"Es muy lindo vivirlo otra vez", manifestó el delantero del Inter Miami al referirse a la posibilidad de disputar nuevamente un partido por el título mundial. Con una mezcla de alegría y orgullo, el mejor jugador de todos los tiempos destacó el significado de lo conseguido por el equipo argentino.

"Gracias a Dios lo pudimos conseguir. Fue un día muy feliz para todos los argentinos", expresó Messi, quien tuvo una participación decisiva durante el encuentro al asistir a Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El astro argentino también remarcó que la emoción comenzó a sentirse incluso antes del inicio del partido. Durante la entonación del himno nacional, explicó que tanto él como sus compañeros empezaron a percibir "cosas diferentes y especiales", en una jornada marcada por la intensidad del duelo y el deseo de alcanzar una nueva final.

Una semifinal con una carga especial frente a Inglaterra

Más allá de lo futbolístico, Messi hizo referencia al contexto que rodeó al enfrentamiento contra el seleccionado inglés, con la Guerra de Malvinas presente en la memoria de todos los argentinos.

El capitán recordó que antes del partido habían dicho que se trataba "solo de un partido de fútbol", pero reconoció que, al momento de cantar el himno, la sensación dentro del campo fue distinta. Según explicó, todos sintieron algo especial porque "ninguno quería perderlo".

"La gente de Argentina quería esta alegría y no quería perder contra Inglaterra", afirmó el "10", quien aseguró que los jugadores sintieron esa misma necesidad desde adentro de la cancha.

Messi destacó la importancia de haber conseguido una victoria que permitió "dejarlos afuera a ellos y jugar otra final del mundo", en un día que calificó como "muy lindo para los argentinos".

El desafío de jugar dos finales consecutivas

Con la clasificación asegurada, Argentina enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio en el estadio MetLife, ubicado en la ciudad estadounidense de Nueva York, a las 16:00 (horario argentino).

La definición tendrá objetivos históricos para ambos equipos:

Argentina buscará conquistar la cuarta estrella y conseguir la segunda Copa del Mundo consecutiva.

buscará conquistar la cuarta estrella y conseguir la segunda Copa del Mundo consecutiva. España intentará obtener su segundo Mundial.

"Todas las finales del mundo son especiales", comenzó Messi al analizar el partido decisivo. El delantero valoró especialmente la posibilidad de volver a disputar una instancia de estas características y consideró "una locura lo que consiguió este grupo: jugar dos finales seguidas".

Además, el capitán argentino expresó su orgullo por alcanzar su tercera final mundialista y puso el foco en la manera en que se desarrolló el torneo y en la forma en que el equipo consiguió superar a Inglaterra. "Cómo se dio todo el Mundial y el partido de hoy", señaló, fue parte de un recorrido que calificó de "increíble".

La confianza en un grupo que responde en los momentos clave

Luego de recordar con una sonrisa la popular canción de cancha que pide "por la última de Leo", Messi habló sobre la importancia de continuar disfrutando al máximo del Mundial.

El capitán aseguró que mantiene plena confianza en sus compañeros porque conoce "de lo que son capaces". Para el referente argentino, la fortaleza del equipo aparece especialmente cuando todos permanecen unidos: "compiten al máximo y sacan de donde no tienen".

Esa mentalidad colectiva fue uno de los aspectos destacados por Messi después de una semifinal exigente, en la que Argentina volvió a demostrar su capacidad para afrontar partidos decisivos y alcanzar una nueva oportunidad de pelear por el máximo título del fútbol mundial.

La emoción familiar y el deseo antes de la gran final

En el cierre de sus declaraciones, Lionel Messi mostró su satisfacción por haber podido "llevarle una alegría" a su familia. La mayoría de sus integrantes se encuentra en Rosario acompañando y cuidando la salud de su padre, Jorge.

Con la mirada puesta en la final frente a España, el capitán pidió que la gente continúe disfrutando del objetivo ya cumplido: volver a jugar una final del mundo.

Sobre el desenlace de la Copa y la posibilidad de sumar una nueva estrella para Argentina, Messi dejó una frase que resume la expectativa antes del partido decisivo: "que sea lo que Dios quiera".