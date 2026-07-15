Scaloni emocionado con sus jugadores: "Nunca dejan de sorprenderme"

El entrenador Lionel Scaloni expresó toda su emoción tras la clasificación y destacó el compromiso de la Selección argentina y el respaldo de los hinchas.

"Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar", afirmó el entrenador.

De cara al próximo desafío, el técnico dejó en claro cuál será la postura del equipo: "Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante", sostuvo, al remarcar el valor del recorrido realizado por el plantel.

Scaloni también rechazó cualquier interpretación de soberbia al definir la identidad del seleccionado: "Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón", aseguró.

Por último, remarcó la responsabilidad que implica representar a la Argentina y el compromiso que exige cada partido: "La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada", concluyó el entrenador, en un mensaje que reflejó el espíritu competitivo del equipo.

Scaloni en conferencia de prensa

Lionel Scaloni destacó el rendimiento y el compromiso de la Selección Argentina tras la clasificación a la final del Mundial 2026: "Hay que agradecer a los jugadores. Es difícil explicar lo de este grupo con palabras. Vamos a intentar ganar la final, pero lo que ya lograron estos chicos es increíble", afirmó.

Además, el entrenador remarcó: "Soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos sería imposible", y tuvo una mención especial para quienes no sumaron minutos: "Los que no juegan apoyan desde afuera. Es un grupo increíble. Los que hoy entraron desde el banco fueron fundamentales".

El entrenador consideró que "este equipo juega mejor cuando está en dificultad" y sostuvo que "si no entraba, perdíamos 1-0 con siete situaciones de gol. Buscamos hasta el final".

También aseguró que Argentina fue "justa ganadora" y que el plantel está "preparado para afrontar lo que viene".

"A estos jugadores no les pesa la responsabilidad. En el fútbol, como en la vida, hay que dejar todo hasta el final", señaló.

Finalmente, expresó: "Estos son los únicos momentos de felicidad plena que tenemos. Mañana arranca otra vez la acidez".