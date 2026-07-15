Intentaron robar en la casa de Lamine Yamal tras la clasificación de España

La casa de Lamine Yamal, figura de la Selección de España, sufrió un intento de robo durante la madrugada de este miércoles, apenas unas horas después de la victoria por 2 a 0 ante Francia, resultado que clasificó al conjunto español a la final del Mundial 2026.

El episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada en Esplugues de Llobregat, en las afueras de Barcelona. Según la información difundida por la prensa catalana, dos personas encapuchadas intentaron trepar el muro de la propiedad con el aparente objetivo de ingresar al domicilio. Sin embargo, la maniobra fue detectada por el sistema de cámaras de seguridad y por el personal de vigilancia privada que custodia la residencia del futbolista.

La rápida actuación de la seguridad impidió que los intrusos concretaran su objetivo. Al verse sorprendidos, los sospechosos escaparon del lugar antes de poder ingresar a la propiedad.

La intervención de la seguridad y la investigación policial

Tras advertir el intento de ingreso, el personal de vigilancia dio aviso a los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, que tomó intervención en el caso e inició las actuaciones correspondientes.

Desde la fuerza policial confirmaron que se investiga una tentativa de robo con fuerza, aunque evitaron identificar oficialmente al propietario de la vivienda por razones de privacidad.

No obstante, distintos medios españoles, entre ellos La Vanguardia, El País y AS, señalaron que el domicilio donde ocurrió el hecho pertenece al joven delantero del Barcelona y de la Selección española.

Entre los principales datos conocidos sobre el episodio se destacan:

El intento de robo ocurrió durante la madrugada de este miércoles.

La vivienda está ubicada en Esplugues de Llobregat, en las afueras de Barcelona.

Dos personas encapuchadas intentaron trepar el muro de la propiedad.

El sistema de cámaras y la seguridad privada detectaron el movimiento.

Los sospechosos escaparon al ser descubiertos.

Los Mossos d'Esquadra investigan el hecho como una tentativa de robo con fuerza.

Una propiedad con historia conocida en la zona

La vivienda también es conocida en la zona por un antecedente señalado por la prensa española. Según esas publicaciones, la propiedad perteneció anteriormente a Gerard Piqué y Shakira, cuando ambos residían en Barcelona durante su relación.

Ese dato volvió a cobrar relevancia a partir del intento de robo, ya que la residencia es ampliamente identificada dentro del sector donde se encuentra ubicada.

Otra investigación abierta en la misma madrugada

Los Mossos d'Esquadra no concentran únicamente sus esfuerzos en este episodio. La policía también investiga otro presunto robo con fuerza ocurrido durante la misma madrugada en una vivienda cercana.

A partir de esa coincidencia temporal y geográfica, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que los delincuentes hayan actuado dentro de la misma zona residencial y que la casa de Lamine Yamal no haya sido necesariamente el único objetivo de la maniobra.

La investigación permanece abierta y busca determinar si ambos hechos guardan relación entre sí o si se trata de episodios independientes ocurridos en un mismo sector durante la misma noche.

La seguridad de los futbolistas vuelve al centro de la escena

El caso vuelve a poner el foco sobre la seguridad de los futbolistas en España, un tema que ha adquirido relevancia en los últimos años debido a que varios jugadores de alto perfil fueron víctimas de robos o intentos de robo en sus domicilios.

En ese contexto, el episodio ocurrido en la vivienda de Lamine Yamal se suma a una problemática que ha afectado a distintas figuras del fútbol español y que mantiene la atención tanto de las fuerzas de seguridad como de los propios deportistas.

Si bien en esta oportunidad el sistema de vigilancia permitió detectar el intento de ingreso antes de que los sospechosos concretaran el robo, el hecho reaviva el debate sobre la protección de las residencias de futbolistas de máxima exposición pública.

Yamal sigue enfocado en la final del Mundial 2026

Mientras la investigación avanza para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables, Lamine Yamal continúa concentrado junto a la Selección de España con la mirada puesta en la definición del Mundial 2026.

El delantero llega a esta instancia después de integrar el equipo que derrotó por 2 a 0 a Francia en la semifinal y aseguró el pasaje a la final del torneo.

Ahora, el seleccionado español espera conocer a su rival, que surgirá del ganador de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, mientras las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias del intento de robo ocurrido en la residencia del futbolista y esclarecer si guarda relación con el otro presunto robo con fuerza registrado durante la misma madrugada en una vivienda cercana.