Messi volvió a entrenarse con la Selección y ya palpita su despedida

Lionel Messi volvió este domingo al Predio de Ezeiza y se sumó a los entrenamientos de la Selección argentina, en la previa del partido ante Benín, que se disputará el martes en el estadio Monumental y marcará su despedida.

El capitán argentino había llegado durante el fin de semana a Rosario y este domingo se incorporó al plantel dirigido por Lionel Scaloni. Además de participar de la práctica, Messi compartirá por la noche un asado con sus compañeros, en una jornada especial para el grupo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó su llegada con un mensaje en sus redes sociales: "¡Bienvenido, Capitán! La emoción es total". La publicación estuvo acompañada por imágenes del rosarino bajando de una combi, con lentes de sol, y saludando al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia.

Junto con Messi también llegaron Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, dos integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 que no habían participado de los dos primeros amistosos, pero fueron invitados especialmente para el encuentro del martes.

Messi participó del entrenamiento en Ezeiza

La Selección se entrenó durante la tarde en el predio de Ezeiza, luego de la contundente victoria por 7-0 ante Burkina Faso en el estadio Monumental.

La práctica se desarrolló a puertas cerradas y sin acceso para la prensa. Sin embargo, las imágenes difundidas por la AFA mostraron a Messi dentro del campo de juego y participando de los ejercicios dispuestos por Scaloni.

La presencia del capitán había sido esperada durante toda la jornada por sus compañeros. Después de la goleada ante Burkina Faso, Emiliano "Dibu" Martínez había anticipado el encuentro con el rosarino.

"Quiero disfrutar y quiero verlo sonreír. Viene mañana a la noche; haremos un asado en el predio con él. Trataremos de mimarlo lo poco que le queda", había señalado el arquero.

Un asado para compartir con el capitán

El encuentro gastronómico también será parte de la jornada especial que tendrá el plantel. Enzo Fernández había expresado las ganas de compartir nuevamente un momento con Messi.

"Ya con ansias de que venga. Obviamente, lo extrañamos un montón; vamos a compartir un asado. Queremos disfrutar de estos días con él, que se lo merece mucho, que sea una gran despedida para él y que lo pueda disfrutar con todos nosotros", afirmó.

La jornada adquiere un significado especial para los futbolistas argentinos, muchos de los cuales tuvieron a Messi como referente desde sus primeros años en el fútbol.

El capitán volvería a participar este lunes por la tarde del entrenamiento junto al resto del plantel, en la última práctica antes del amistoso.

Cómo será la despedida de Messi

El partido entre Argentina y Benín se jugará el martes 6 de octubre a las 20 en el estadio Monumental y será el escenario de la despedida de Messi ante el público argentino.

Las entradas para el encuentro están agotadas. Quienes no tengan ticket podrán seguir las actividades organizadas por la AFA en el Fan Fest de Ciudad Universitaria, ubicado a pocos metros del estadio.

El espacio funcionará desde las 12 hasta la medianoche y contará con música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos, espacios interactivos y la participación de artistas, invitados especiales, influencers y streamers.

La agenda de la Selección argentina

Lunes 5 de octubre

17:30: entrenamiento.

Martes 6 de octubre

20:00: amistoso ante Benín en el estadio Monumental, en el marco de la despedida de Lionel Messi.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.