Messi volvió a jugar en Inter Miami a cuatro días de la muerte de su padre

El astro argentino Lionel Messi volvió a sumar minutos con el Inter Miami al ingresar desde el banco de suplentes en la tercera fecha de la Leagues Cup norteamericana. Este regreso se produjo cuatro días después del fallecimiento de su padre, Jorge.

El contexto de esta reaparición estuvo atravesado por circunstancias de extrema dureza personal. Lionel Messi se encuentra atravesando el duelo más difícil de su vida, luego de que su progenitor falleciera tras una larga batalla contra una enfermedad.

La cronología de los hechos marca que el capitán debió realizar un viaje de emergencia:

Urgencia familiar: Tras un duro fin de semana, tuvo que volver a Rosario de urgencia para estar en el velatorio de su padre.

Despedida pública: Volvió a jugar profesionalmente en el mismo día en el que lo despidió en redes sociales mediante un emotivo comunicado.

La intimidad del adiós: El mensaje que conmovió al mundo

En el comunicado publicado en sus redes sociales, el "10" abrió su corazón para reflejar la magnitud de la pérdida y los sueños compartidos que quedaron truncos.

Entre las revelaciones más íntimas del escrito, se destacan los siguientes puntos centrales:

Incredulidad ante la pérdida: Afirmó que todavía no quiere "caer" en la realidad del momento que atraviesa.

El sueño mundialista: Contó que buscaba llegar a la final del Mundial 2026 con el propósito de darle tiempo a su padre de recuperarse y poder viajar a verlo.

Una ausencia dolorosa: Remarcó que este certamen trunco fue el único torneo de su vida en el que no pudo acompañarlo.

En el mismo texto, el delantero valoró a Jorge bajo una triple dimensión fundamental para su vida: "papá, amigo y representante". Asimismo, aseguró que siempre va a tenerlo "presente", con un anclaje directo en su descendencia: principalmente al verlo reflejado en sus hijos, al intentar educarlos de la misma forma que recibió por parte de Jorge Messi.

#AHORA - ¡Leo Messi a la cancha, para disputar todo el ST de Inter Miami vs. León en el Nu Stadium!



📸 @LeaguesCup pic.twitter.com/iuIDTg5tBj — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2026

De Rosario al verde césped: La decisión de Ángel Guillermo Hoyos

A pesar del profundo impacto anímico de las últimas horas, la maquinaria del fútbol no se detuvo. Algunas horas después de publicar un mensaje tan sentido, se confirmó la noticia que devolvería al capitán a la actividad oficial con la franquicia de la Florida.

Los detalles tácticos y logísticos de su reincorporación comprenden:

Convocatoria oficial: El "10" integró el banco de suplentes del Inter Miami.

El rival de turno: El encuentro se disputó frente al León de México.

Planificación del cuerpo técnico: Existió una decisión concreta del entrenador Ángel Guillermo Hoyos de hacerlo ingresar en el entretiempo.

La ovación y el peso de la historia en la Leagues Cup

Cumpliendo con lo estipulado por el cuerpo técnico, el astro argentino ingresó desde el banco de suplentes para disputar el segundo tiempo ante León de México.

Su aparición en el campo de juego no pasó desapercibida ni para el público local ni para el contexto internacional del torneo. Su ingreso generó las ovaciones habituales, esas muestras de afecto y admiración incondicional que lo acompañan desde los primeros momentos de su carrera.

De este modo, enmarcado en la tercera fecha de la Leagues Cup norteamericana, Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más emocionantes de su carrera, uniendo la desgarradora realidad de la pérdida familiar con la inalterable devoción de los estadios y su vigencia en el conjunto de camiseta rosa.