Tigre cayó ante City Torque y complicó su futuro en la Copa Sudamericana

Tigre no tuvo un buen partido, en el que apenas tuvo un puñado de jugadas claras en el complemento, y desaprovechó la ventaja de jugar como local, al caer por 1-0 con Montevideo City Torque por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El extremo Franco Pizzichillo marcó el único gol de la noche en el estadio José Dellagiovanna, cuando iban siete minutos del complemento.

La vuelta se disputará en el mítico estadio Centenario de Montevideo, el próximo miércoles 19 de agosto desde las 21:30 (horario argentino).

La primera llegada del partido fue del local, a los cuatro minutos, con un córner al punto del penal cabeceado por el delantero Alfio Oviedo, pero su remate salió alto y desviado.

A los 28 minutos, un disparo bajo desde el borde del área del defensor Joaquín Laso, que seguía en zona de ataque luego de un tiro de esquina a favor, no tuvo precisión y quedó en manos del arquero Franco Torgnascioli.

Once minutos después tuvo su primer acercamiento el conjunto visitante, mediante un zurdazo lejano y cruzado del delantero Salomón Rodríguez, que tuvo pasado en el fútbol argentino, aunque su disparo se fue ancho.

En tiempo cumplido de la primera parte se volvió a acercar al gol City Torque, cuando un córner al primer palo habilitó el cabezazo de Salomón Rodríguez, que generó una buena atajada del guardameta Felipe Zenobio, sobre su palo izquierdo.

El elenco uruguayo abrió el marcador cuando iban siete minutos de la segunda parte, mediante un gran derechazo cruzado del extremo Franco Pizzichillo, que entró por el ángulo derecho del arquero rival.

Ya en 23 minutos del complemento, un error defensivo del "Matador" dejó mano a mano a Rodríguez, aunque el uruguayo sacó un remate débil que no superó el achique de Zenobio.

Tres minutos después, el mediocampista Jabes Saralegui recibió sobre el costado izquierdo y pudo avanzar hasta el área rival para rematar al segundo palo, aunque Torgnascioli pudo anticiparse y detenerlo.

En 30 minutos, un córner al borde del área chica le llegó al defensor Alan Barrionuevo, que no pudo darle dirección a su remate y se lo entregó en las manos al guardameta uruguayo.

Ocho minutos más tarde, un centro desde el costado izquierdo habilitó el cabezazo del delantero Mauro Méndez, que se estrenó en su nuevo club y buscó el segundo palo, pero su remate se fue apenas ancho.