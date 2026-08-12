A Platense se le escapó sobre el final y definirá su pase en Chile

Platense se quedó a las puertas de quedarse con un triunfo histórico y sufrió un gol sobre la hora, para terminar igualando 1-1 con Coquimbo Unido de Chile, como local, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Un notable cabezazo del delantero Luciano Giménez, a los 35 minutos del primer tiempo, ponía en ventaja al equipo local, en el estadio Ciudad de Vicente López, mientras que el enganche Guido Vadala puso la igualdad en el tercer minuto de descuento del complemento.

Con el empate, el conjunto que dirige el entrenador Martín Palermo, que mantiene el invicto tras dos fechas en el inicio de su segundo ciclo en el club, llega en igualdad de condiciones al encuentro de vuelta, que se disputará el próximo miércoles 19 de agosto desde las 19:00 (horario argentino), en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en El Llano.

Platense tuvo su primer acercamiento a los 10 minutos del primer tiempo, con una buena jugada asociada entre tres futbolistas sobre el borde del área grande que terminó en un derechazo cruzado del volante Pablo Ferreira, que no salió lejos.

Un minuto después, el extremo Franco Zapiola encontró un gran pase hacia la izquierda para el desmarque del lateral Tomás Silva, que definió al primer palo y no pudo superar al arquero Diego Sánchez.

El conjunto chileno tuvo su primera llegada a los 16 minutos, luego de una presión alta por derecha y centro atrás para el experimentado delantero Lucas Pratto, cuyo remate de primera fue bloqueado por el defensor Víctor Cuesta.

A los 22 minutos, una nueva combinación en ataque entre el enganche Bautista Merlini y Zapiola terminó en un remate bajo del número "10", que fue contenido sin problemas por Diego Sánchez.

Platense abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo, cuando un centro desde la derecha del lateral Juan Saborido le llegó a la cabeza al delantero Luciano Giménez, que cruzó un remate letal y al ángulo derecho de Diego Sánchez.

Coquimbo tuvo el primer acercamiento del complemento, a los 10 minutos, con un frentazo de Pratto que se fue apenas por encima del travesaño.

Seis minutos más tarde, el enganche Guido Vadala eludió a un rival y puso una pelota filtrada excelente para Pratto, que abrió hacia la izquierda ante la salida del guardameta Juan Pablo Cozzani para el extremo Luis Riveros, cuyo disparo fue bloqueado por un defensor del "Calamar".

En 37 minutos del complemento, Diego Sánchez tuvo un momento excelente: contuvo un penal del extremo Guido Mainero sobre su poste izquierdo y, en el rebote, se levantó rápidamente y demostró sus reflejos para meter un manotazo salvador que detenga la volea de delantero Nicolás López.

A los 45 minutos, el extremo Juan Gauto desequilibró por derecha y metió un centro buscapié para la aparición del delantero Héctor Bobadilla, que no pudo conectar bien la pelota y le salió un tiro débil, detenido por Diego Sánchez.

En el tercer minuto de descuento, Vadala recibió sobre el costado derecho del área y cruzó un derechazo de primera, que se metió por el poste derecho de Cozzani.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Octavos de final.

Partido de ida.

Platense 1 - 1 Coquimbo Unido (Chile).

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay).

VAR: Ulises Mereles (Paraguay).

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Bautista Merlini, Franco Zapiola; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Elvis Hernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristian Zavala, Pablo Rodríguez, Luis Riveros; Lucas Pratto. DT: Hernán Caputto.

Gol en el primer tiempo: 35m. Luciano Giménez (P).

Gol en el segundo tiempo: 48m. Guido Vadala (C).

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Guido Vadala por Pablo Rodríguez (C); 18m. Juan Gauto por Bautista Merlini (P); 23m. Salvador Cordero por Alejandro Camargo (C) y Facundo Pons por Lucas Pratto (C); 30m. Nicolás López por Franco Zapiola (P) y Héctor Bobadilla por Luciano Giménez (P); 39m. Benjamín Chandia por Luis Riveros (P).