Messi vuelve a ir por el Balón de Oro: fue nominado y buscará la novena estatuilla

Lionel Messi fue nominado nuevamente al Balón de Oro y volverá a competir por el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial. A sus 39 años, el astro argentino fue incluido este martes entre los 30 aspirantes revelados por la revista France Football, una de las organizadoras del prestigioso premio.

La nominación adquiere una dimensión especial porque Messi buscará conquistar el galardón por novena vez, luego de haberse convertido en el máximo ganador de la historia del Balón de Oro. La candidatura llega además después de que el futbolista comunicara su retiro de la Selección argentina.

El rosarino aparece entre los nombres seleccionados para competir por el reconocimiento correspondiente a la temporada 2025/2026, en una lista que reúne a algunas de las principales figuras del fútbol mundial. Argentina tendrá dos representantes en la categoría principal. Además de Messi, fue incluido Lautaro Martínez, capitán del Inter, quien también buscará quedar entre los futbolistas elegidos para recibir el máximo reconocimiento individual.

La nómina presentada por France Football contempla, además, las candidaturas correspondientes al fútbol femenino, los mejores jugadores jóvenes, arqueros, goleadores y entrenadores del año.

Una ceremonia con fecha y escenario definidos

La ceremonia principal de premiación quedó programada para el 26 de octubre en Londres, Inglaterra, ocasión en la que se entregará la tradicional estatuilla dorada.

Para determinar a los ganadores, el jurado internacional estará integrado por 100 periodistas especializados, quienes evaluarán las actuaciones correspondientes al ciclo de la temporada 2025/2026.

La organización estableció una serie de criterios para definir las candidaturas y posteriormente la elección de los ganadores. Entre los aspectos centrales se encuentran las actuaciones individuales y el carácter decisivo demostrado por los futbolistas en los momentos cumbres de las competencias.

A estos elementos se suman los logros colectivos alcanzados con los respectivos clubes y selecciones nacionales. También tendrá un peso determinante el rendimiento en la Copa del Mundo, considerado otro de los factores decisivos al momento de evaluar las actuaciones.

Una competencia con figuras de primer nivel

La disputa por el Balón de Oro tendrá nuevamente una nómina cargada de nombres de enorme peso internacional. La destacada temporada de clubes en Europa y la reciente cita mundialista posicionaron en un lugar de privilegio a futbolistas como Lamine Yamal, Rodri, Ousmane Dembélé, Vitinha, Fabián Ruiz y Michael Olise, todos señalados por su alto impacto en los compromisos decisivos del calendario.

La representación sudamericana también tendrá protagonismo. Además de la expectativa generada alrededor de Messi por su desempeño con la Selección Argentina, Lautaro Martínez y Luis Díaz aparecen como futbolistas con argumentos para ocupar un lugar destacado entre los preseleccionados que buscarán el máximo reconocimiento individual.

La presencia argentina se completa con Emiliano Martínez, quien fue incluido entre los candidatos al premio Yashin, destinado al mejor arquero.

Todos los nominados por categoría

La nómina difundida por France Football contempla las siguientes candidaturas:

Equipo masculino:

Arsenal.

Bayern Múnich.

Bodo/Glimt.

Flamengo.

Paris-Saint Germain.

Equipo femenino:

Barcelona.

Bayern Múnich.

Club América.

Manchester City.

Olympique Lyon.

Entrenador del Año, equipo masculino:

Mikel Arteta (Arsenal).

Luis de la Fuente (Selección de España).

Unai Emery (Aston Villa).

Vincent Kompany (Bayern Múnich).

Luis Enrique (PSG).

Entrenador del Año, equipo femenino:

Jonatan Giráldez (Olympique Lyon).

Andrée Jeglertz (Manchester City).

Nils Nielsen (Selección de Japón).

Pere Romeu (Barcelona).

Elena Sadiku (Celtic/BK Hacken).

Arquera del Año:

Ann-Katrin Berger (Gotham FC).

Cata Coll (Barcelona).

Hannah Hampton (Chelsea).

Lorena (Kansas City).

Ayaka Yamashita (Manchester City).

Arquero del Año:

Bono (Al-Hilal).

Thibaut Courtois (Real Madrid).

Joan García (Barcelona).

Gregor Kobel (Borussia Dortmund).

Emiliano Martínez (Aston Villa, Selección argentina).

Edouard Mendy (Al Ahli).

David Raya (Arsenal).

Matvey Safonov (París-SG).

Unai Simón (Athletic Bilbao).

Vozinha (GD Chaves, Cabo Verde).

Mejor Jugadora Joven del Año:

Veerle Buurman (Chelsea).

Vicky López (Barcelona).

Felicia Schröder (BK Hacken/Real Madrid).

Clara Serrajordi (Barcelona).

Lily Yohannes (Olympique de Lyon).

Mejor Jugador Joven del Año:

Ayyoub Bouaddi (Lille/Manchester City).

Kerim Alajbegovic (Salzburgo/Juventus).

Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid).

Pau Cubarsí (Barcelona).

Lennart Karl (Bayern Múnich).

Eli Junior Kroupi (Bournemouth).

Lamine Yamal (Barcelona).

Ibrahim Maza (Bayern Leverkusen).

Johan Mazambi (Friburgo/Aston Villa).

Warren Zaire-Emery (París Saint-Germain).

Las 30 candidatas al premio femenino

En la categoría de Mejor Jugadora del Año, la nómina quedó integrada por: