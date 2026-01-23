Miguel Borja definió su futuro: no pudo llegar a Cruz Azul y firmó con el club que dirigió Maradona

Miguel Borja sumó un nuevo capítulo a su carrera profesional luego de quedar libre de River Plate y de que no prosperara su llegada a Cruz Azul de México. Finalmente, el delantero colombiano acordó su incorporación al Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, club que tuvo como entrenador a Diego Armando Maradona en 2011.

El atacante de 32 años había alcanzado un entendimiento contractual con Cruz Azul y permaneció durante varias semanas en México a la espera de la oficialización del pase. Sin embargo, la negociación se frustró debido a que la dirigencia del club no logró liberar un cupo de extranjero, requisito indispensable para concretar la incorporación.

Ante esta situación, Borja explicó públicamente su decisión a través de sus redes sociales. "Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada", expresó el futbolista.

"Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar", agregó.

De esta manera, Borja se convirtió oficialmente en nuevo refuerzo del Al-Wasl, donde ya fue presentado y utilizará la camiseta número 9.

El club emiratí alcanzó relevancia internacional en 2011, cuando Diego Maradona asumió como director técnico tras su salida de la Selección argentina. En su etapa al frente del equipo, el astro dirigió 35 partidos, con un balance de 14 victorias, 16 derrotas y 5 empates.