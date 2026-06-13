Mundial 2026: Inglaterra sufrió el robo de botines, pelotas e indumentaria antes de su debut

La selección de Inglaterra comenzó su participación en el Mundial 2026 con un inesperado contratiempo. Antes de realizar su primer entrenamiento en Kansas City, el equipo sufrió el robo de botines, pelotas oficiales e indumentaria deportiva, en un episodio que generó preocupación dentro de la delegación y obligó a actuar de urgencia a las autoridades.

El hecho ocurrió durante el traslado del material desde la base de preparación del seleccionado en Florida hacia el complejo deportivo Swope Soccer Village, en Missouri, donde el equipo tenía previsto iniciar los trabajos de cara a su debut en la competencia.

Entre los elementos sustraídos se encontraban los botines de varias de las principales figuras del plantel, pelotas oficiales del Mundial, uniformes y otros materiales de entrenamiento utilizados por el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel.

La policía detuvo a dos sospechosos

Tras la denuncia, la policía de Kansas City inició una investigación para esclarecer el hecho y recuperar los objetos robados. Las autoridades confirmaron que dos personas fueron detenidas en el marco de la causa.

"Fueron puestas bajo custodia a la espera de una investigación más exhaustiva", indicó un portavoz policial citado por el diario británico The Guardian.

Mientras avanza la pesquisa, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) trabaja junto con las autoridades locales para localizar el equipamiento sustraído o conseguir reemplazos en el menor tiempo posible.

El objetivo es evitar que el incidente altere la preparación del seleccionado, que busca llegar en óptimas condiciones a su estreno en la Copa del Mundo.

El debut ante Croacia, el próximo desafío

A pesar del inconveniente, Inglaterra mantiene su agenda deportiva. El plantel tenía programado su primer entrenamiento este sábado en el Swope Soccer Village, aunque previamente deberá resolver la falta de parte del material necesario para la práctica.

El debut del conjunto inglés será el miércoles frente a Croacia, en Dallas, por el Grupo L del Mundial 2026. Posteriormente, enfrentará a Ghana el 23 de junio y a Panamá el 27.

La preparación de Inglaterra llegaba con buenas sensaciones luego de una concentración realizada en West Palm Beach, Florida, donde el equipo consiguió victorias en encuentros amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica.

Ahora, el cuerpo técnico espera que el episodio quede atrás rápidamente para centrar toda la atención en el inicio de la competencia.