Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy y a qué hora

El Mundial 2026 continúa su marcha este sábado con una nueva jornada de competencia que tendrá como principal atractivo la presentación de Brasil frente a Marruecos. Además, Qatar se medirá con Suiza y Haití enfrentará a Escocia en el cierre del día.

La actividad llega después de los estrenos de los tres países anfitriones. México comenzó con una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica, Canadá igualó 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay.

Para los aficionados de Catamarca y de todo el país, la atención también estará puesta en la Selección argentina, que continúa su preparación en Kansas de cara al debut mundialista del próximo martes.

Los partidos de este sábado

La jornada comenzará a las 16:00 (hora argentina) con el encuentro entre Qatar y Suiza por el Grupo B, zona que también integra Canadá.

Más tarde, desde las 19:00, se disputará uno de los encuentros más esperados de la fecha cuando Brasil haga su presentación frente a Marruecos por el Grupo C.

El cierre de la actividad será a las 22:00 con el duelo entre Haití y Escocia, también correspondiente al Grupo C.

Programación del sábado 13 de junio

16:00 | Qatar vs. Suiza

19:00 | Brasil vs. Marruecos

22:00 | Haití vs. Escocia

La Selección argentina sigue su preparación en Kansas

Mientras se desarrolla la competencia, la Selección argentina continúa con los trabajos previos a su estreno en el torneo.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni volverá a entrenarse este sábado desde las 13:00 (hora argentina) en el Sporting KC Training Center. Los primeros 15 minutos de la práctica estarán abiertos para los medios acreditados.

El cuerpo técnico aprovechará la jornada para seguir evaluando el estado físico de los futbolistas y comenzar a delinear la formación que enfrentará a Argelia en el debut del próximo martes.

Una de las noticias positivas para el seleccionado nacional es la evolución de Emiliano Martínez. El arquero trabajó con normalidad en los últimos entrenamientos pese a algunos gestos de molestia física y se perfila para ocupar el arco argentino desde el inicio.

Además, Marcos Senesi se incorporará oficialmente a las prácticas junto al resto del plantel, ampliando las opciones defensivas para Scaloni.

Con la cuenta regresiva en marcha para el estreno mundialista, Argentina ajusta los últimos detalles mientras la Copa del Mundo sigue sumando emociones en una jornada que tendrá a Brasil como uno de los grandes protagonistas.