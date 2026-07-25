Murió Horacio Muratore, el dirigente que impulsó la Generación Dorada y llegó a presidir la FIBA

El básquet argentino está de luto. Horacio Muratore, uno de los dirigentes más influyentes en la historia de este deporte y el único argentino que llegó a presidir la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA), falleció este sábado a los 74 años. La noticia fue confirmada por la Liga Nacional de Básquet.

Nacido en noviembre de 1951 en Tucumán, Muratore inició su vínculo con el deporte como jugador de Tucumán BB, institución que años más tarde también presidió. Contador público egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, desarrolló además una extensa trayectoria en la gestión deportiva y académica.

El dirigente detrás de la Generación Dorada

En 1992 asumió la presidencia de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), cargo que desempeñó durante 16 años. Durante ese período, el seleccionado nacional vivió la etapa más exitosa de su historia, con la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el subcampeonato en el Mundial de Indianápolis 2002.

Bajo su gestión, Argentina también conquistó el Panamericano de 1995, los Campeonatos Sudamericanos de 2001, 2004 y 2008, el Premundial de 2001, la Diamond Ball 2008 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Su trabajo fue clave para consolidar a la denominada Generación Dorada, el equipo liderado por Emanuel Ginóbili que llevó al básquet argentino a la cima del deporte mundial.

Una trayectoria que trascendió las fronteras

Muratore también presidió la Confederación Sudamericana de Básquet entre 1993 y 2006 y ocupó distintos cargos en FIBA Américas, donde fue vicepresidente y luego presidente entre 2009 y 2014.

El punto más alto de su carrera dirigencial llegó en 2014, cuando fue elegido presidente de la FIBA, convirtiéndose en el primer argentino en alcanzar ese cargo. Permaneció al frente del organismo hasta 2019 y luego continuó vinculado como presidente de la Fundación FIBA y presidente honorario de la entidad.

Con su fallecimiento, el deporte argentino despide a uno de los dirigentes más importantes de su historia, protagonista de una etapa que cambió para siempre el lugar del básquet nacional en el escenario internacional.

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