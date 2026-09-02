Navone vuelve a escena en el US Open y va por la tercera ronda frente a Berrettini

Mariano Navone volverá a jugar este miércoles en el US Open, en una jornada que tendrá especial importancia para la delegación argentina en Flushing Meadows. El bonaerense llegará a su nuevo compromiso luego de protagonizar un histórico triunfo en el debut ante Novak Djokovic y ahora buscará prolongar su camino en el certamen con la mira puesta en el pase a la tercera ronda.

Su rival será el italiano Matteo Berrettini, actual número 42 del ranking mundial, en uno de los encuentros que aparece como más atractivos de la jornada. Navone deberá afrontar un exigente desafío ante un adversario siempre complicado, en un partido que adquiere una dimensión especial luego de la victoria conseguida en su presentación inicial.

El cruce entre el tenista bonaerense y su par italiano está programado para disputarse en el tercer turno de la jornada. La hora oficial de inicio fue establecida para las 12.00, aunque el comienzo podría demorarse en función de la extensión de los encuentros anteriores.

La transmisión del partido estará a cargo de ESPN y Disney+, permitiendo seguir una nueva presentación de Navone en el último Grand Slam de la temporada.

Etcheverry también sale a la cancha

La actividad argentina en Flushing Meadows también tendrá como protagonista a Tomás Martín Etcheverry, quien afrontará su respectivo compromiso ante el británico Jacob Fearnley. El tenista platense buscará imponer sus principales recursos sobre la superficie rápida, con el objetivo de avanzar en un torneo que hasta el momento ha resultado especialmente exigente para la delegación nacional.

Etcheverry intentará apoyarse en la potencia de su servicio y la agresividad de su derecha, dos de las herramientas que buscará desplegar frente al británico para inclinar el desarrollo del encuentro a su favor.

El duelo está programado para comenzar a las 15.30, hora de Argentina, y representará otra oportunidad para que el platense mantenga en carrera a la representación argentina en el cuadro individual.

Un comienzo adverso para la legión argentina

Hasta el momento, la actividad de la legión argentina presenta un saldo negativo en el último Grand Slam del año. El torneo en Flushing Meadows comenzó con una serie de eliminaciones que redujeron de manera considerable la presencia nacional en el cuadro de singles.

Entre las primeras bajas se registraron las de:

Sebastián Báez .

. Facundo Díaz Acosta .

. Thiago Tirante .

. Federico Coria, quien cayó en la qualy.

Estas eliminaciones marcaron un duro inicio para los argentinos en Nueva York. Los jugadores no pudieron imponer su ritmo ante rivales de jerarquía y terminaron despidiéndose de manera prematura del certamen individual. La situación se profundizó posteriormente con nuevos tropiezos en los partidos correspondientes al cuadro principal. A la nómina de bajas se sumaron Francisco Comesaña, Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo.

A pesar de mostrar pasajes de buen tenis y de dar pelea en sus respectivos cruces, el marplatense y los dos capitalinos no lograron sostener la efectividad en los momentos decisivos de sus partidos y también quedaron eliminados.

Un grupo reducido mantiene la ilusión

El panorama de bajas masivas dejó a las esperanzas argentinas reducidas a un grupo muy selecto dentro del cuadro de singles. En ese contexto, cada presentación adquiere una relevancia mayor para los jugadores que continúan en competencia.

Francisco Cerúndolo logró dar un paso adelante al conseguir este martes un valioso triunfo frente al austríaco Filip Misolic, resultado que le permitió mantenerse en carrera y sumarse a la expectativa de la delegación nacional.

Ahora, la atención estará puesta en las actuaciones de Mariano Navone y Tomás Martín Etcheverry, quienes salen a la cancha con la misión de sostener la bandera argentina durante la tercera jornada de competencia.

Navone lo hará impulsado por el impacto de su triunfo ante Djokovic y con un nuevo desafío frente a Berrettini, mientras que Etcheverry buscará hacer valer su potencia y agresividad ante Fearnley. Ambos afrontarán compromisos decisivos en un escenario en el que las eliminaciones ya redujeron considerablemente la presencia argentina.

Con Francisco Cerúndolo también todavía en carrera tras su victoria ante Misolic, el US Open entra en una nueva jornada para la representación nacional. El desafío será transformar las oportunidades que quedan en nuevos avances dentro de un torneo que, hasta el momento, ha presentado un balance adverso para la mayoría de los integrantes de la legión argentina.