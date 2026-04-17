Newell's venció a Unión y se aleja del fondo de la tabla

Newell's derrotó a Unión por 3 a 2 en un partido en el que fue altamente efectivo y que disputaron esta noche, en el estadio 15 de Abril, por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2026.

La visita se impuso con goles del arquero Matías Mansilla, en contra, el defensor Jerónimo Russo y el delantero Ignacio Ramírez, mientras que para el local convirtieron el atacante Marcelo Estigarribia y el volante Lucas Menossi.

Con el triunfo, el equipo que dirige Frank Darío Kudelka queda en el decimotercer puesto de la zona A, con 13 puntos y a ocho del descenso por tabla anual, mientras que el "Tatengue" es sexto en el grupo con 19 puntos, en zona de clasificación.

En la próxima fecha, la "Lepra" será local ante Instituto, el domingo 26 de abril a partir de las 17:30, mientras que el elenco de Leonardo Madelón visitará a Vélez, el lunes 27 desde las 18:45.

El local abrió el marcador a los tres minutos, mediante un tiro libre por derecha jugado rápido para el extremo Julián Palacios, que asistió a Marcelo Estigarribia con un preciso centro al segundo palo, para que el delantero de 30 años cabecee al gol.

La igualdad del equipo rosarino llegó a los 13 minutos. Un córner al primer palo pegó en el cuerpo de Estigarribia y fue contra su propio arco, ante el infructuoso intento del arquero Matías Mansilla de desviar el remate: el guardameta había atajado pero la pelota dio en su pierna e ingresó al arco, convirtiéndolo en autor del gol en contra.

Cuatro minutos después, el defensor Juan Pablo Ludueña definió de volea luego de un córner al primer palo, con un tiro de primera que se fue a centímetros del travesaño.

La visita tuvo su primer acercamiento en una jugada elaborada por sus propios jugadores a los 27 minutos: un buen desborde por derecha del extremo Walter Mazzantti asistió el cabezazo del delantero Luciano Herrera, con un frentazo que dio en el travesaño.

Diez minutos después, el mediocampista Jerónimo Russo controló el rebote de un centro al costado izquierdo del borde del área y tuvo libertad para sacar un zurdazo alto y potente, que dio en el caño derecho de Mansilla y entró por el ángulo.

En el tercer minuto de descuento del primer tiempo, a Profini le quedó el rebote de un despeje corto sobre el punto del penal, luego de un córner, y remató rápidamente al primer palo, con un tiro que fue detenido, en una gran demostración de reflejos, por el joven Reinatti, de 22 años.

La primera llegada del segundo tiempo fue del local, a los cinco minutos, con un centro desde la izquierda que fue cabeceado por Estigarribia buscando el segundo palo, pero sin poder superar a Reinatti.

En 16 minutos, un tiro libre desde el costado izquierdo del área se cerró contra el segundo palo y fue detenido por el arquero de Newell's, sin dar rebote.

La "Lepra" amplió la ventaja en 31 minutos del complemento, con un pase corto del defensor Maizon Rodríguez que quedó corto en su viaje a los pies de su arquero, permitiendo que Ramírez lo intercepte y remate desde el costado izquierdo del área, con muy poco ángulo, colando la pelota ante el arco semi descubierto de Mansilla, que había salido a achicar desesperadamente.

A los 33 minutos el local se acercó al gol con un tiro libre del carrilero Mateo Del Blanco que dio en el travesaño, aunque el descuento llegaría a los 41 minutos, cuando Lucas Menossi aprovechó un rebote en el área chica para cruzar un remate de primera y marcar el 3-2.

Josué Reinatti se terminó de convertir en la indudable figura de la noche santafesina en el quinto minuto agregado, cuando achicó a toda velocidad y le puso el pecho a un potente remate con el empeine del delantero Cristian Tarragona, mano a mano cerca del área chica, para asegurar el triunfo de la visita.