Superclásico caliente: Paredes y Montiel anticiparon un duelo "difícil"

En la antesala de un nuevo Superclásico del fútbol argentino, dos de los protagonistas más representativos de cada equipo, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel, tomaron la palabra en una conferencia de prensa conjunta que sirvió como termómetro del clima que rodea al encuentro.

Ambos coincidieron en definir el partido como uno de los más importantes del calendario y destacaron su carácter especial dentro de la competencia. "Es un partido difícil", remarcaron, en línea con la exigencia que implica el cruce entre Boca y River. Además, lo señalaron como uno de esos compromisos que todos los futbolistas desean disputar, reflejando la trascendencia que adquiere tanto a nivel deportivo como emocional.

La escena compartida por los referentes de ambos clubes mostró un tono de respeto institucional, aunque también dejó entrever la tensión propia de un enfrentamiento que históricamente concentra la atención del fútbol argentino.

Paredes: confianza, resultados y una idea clara

Desde el lado de Boca, Leandro Paredes puso el foco en el presente del equipo y en el momento que atraviesa en la previa del clásico. El mediocampista destacó que llegan al encuentro con una seguidilla de muy buenos resultados, lo que fortalece la confianza del plantel.

En ese sentido, subrayó también la existencia de una idea clara de juego, un aspecto que consideró clave en la preparación para enfrentar a River. Sin embargo, no dejó de marcar la singularidad del Superclásico, al advertir que este tipo de partidos se viven de una manera diferente.

"Son partidos aparte", enfatizó Paredes, dejando en claro que, más allá de los rendimientos previos, el desarrollo de un clásico tiene dinámicas propias que escapan a cualquier lógica previa.

Sus declaraciones, recogidas por la Agencia Noticias Argentinas, reflejan una combinación de confianza en el presente y prudencia ante la magnitud del desafío.

Montiel: el arbitraje en el centro de la escena

Por el lado de River, Gonzalo Montiel abordó un aspecto que comenzó a ganar protagonismo en la previa: el rol del árbitro. En un contexto donde surgieron declaraciones desde el entorno de Boca, el defensor pidió moderar el tono de las críticas.

"Hay que tener un poquito más de respeto, porque es el que decide", sostuvo Montiel, en alusión directa a la figura arbitral y a su influencia en el desarrollo del partido.

Su intervención introdujo un elemento adicional en la previa del Superclásico, trasladando parte del foco hacia el clima externo al juego y la necesidad de preservar el respeto institucional.

Un partido que se vive dentro y fuera de la cancha

La conferencia conjunta dejó en evidencia que el Superclásico no solo se juega en el campo, sino también en el plano discursivo y emocional. Tanto Paredes como Montiel coincidieron en la trascendencia del encuentro, pero también marcaron diferentes énfasis:

Boca , representado por Paredes, llega con: Una racha positiva de resultados Una idea de juego definida Confianza en su rendimiento reciente

, representado por Paredes, llega con: River , a través de Montiel, puso el acento en: El respeto hacia el árbitro La necesidad de bajar la intensidad de las críticas previas

, a través de Montiel, puso el acento en:

Este cruce de miradas refleja la complejidad de un partido que concentra expectativas, tensiones y discursos que trascienden lo estrictamente futbolístico.

La magnitud del Superclásico

El mensaje compartido por ambos jugadores sintetiza la dimensión del evento: se trata de un encuentro que todos quieren jugar, pero que al mismo tiempo exige una preparación especial, tanto en lo deportivo como en lo emocional.

La referencia a que es un partido "difícil" y "aparte" da cuenta de una lógica propia, donde los antecedentes inmediatos pueden quedar en segundo plano frente a la intensidad del momento.

En este contexto, la previa ya comenzó a jugarse con declaraciones que combinan respeto, advertencias y expectativas, anticipando un duelo que promete alta tensión dentro y fuera de la cancha.