Neymar sufre un desgarro y se perdería el inicio del Mundial con Brasil

La selección de Brasil recibió una noticia que encendió las alarmas a pocos días del inicio del Mundial. Neymar fue diagnosticado con un desgarro de grado II en la zona del gemelo y su presencia en el debut de la "Canarinha" quedó envuelta en incertidumbre debido al tiempo de recuperación estimado para la lesión.

La confirmación fue realizada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que informó que el delantero del Santos deberá permanecer alejado de las canchas entre dos y tres semanas mientras transita el proceso de rehabilitación.

La situación representa un contratiempo importante para el seleccionado brasileño y también para el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti, quien había decidido incluir nuevamente al atacante en la lista definitiva para el Mundial luego de analizar su rendimiento reciente y la continuidad competitiva que mostraba en el fútbol local con la camiseta del Santos.

El diagnóstico confirmado por la CBF

La información oficial sobre la lesión fue brindada por el médico del seleccionado brasileño, Rodrigo Lasmar, durante una conferencia realizada en el complejo deportivo de Teresópolis, antes de las declaraciones de los futbolistas Casemiro y Weverton.

El profesional explicó que los estudios realizados durante las últimas horas determinaron un cuadro más complejo que el informado inicialmente por el club Santos. "En la jornada de ayer se completaron las evaluaciones correspondientes, las cuales concluyeron con una resonancia magnética que constató una ruptura fibrilar de segundo grado en la pantorrilla, superando el diagnóstico inicial de un simple edema. Estimamos que su rehabilitación demandará entre 14 y 21 días", detalló Lasmar.

El informe confirmó así que Neymar sufrió una lesión muscular de grado II en la zona del gemelo, situación que obligará a un proceso de recuperación controlado en plena cuenta regresiva hacia el comienzo de la competencia internacional.

Diferencias entre el parte del Santos

El diagnóstico definitivo presentado por la Confederación Brasileña de Fútbol mostró diferencias respecto del informe médico que previamente había enviado Santos antes de la convocatoria del futbolista. Según había señalado el médico del club, Rodrigo Zogaib, Neymar presentaba únicamente una sobrecarga menor y se esperaba que pudiera integrarse a la delegación en condiciones normales para realizar actividades físicas el 27 de mayo.

Sin embargo, esa evolución no terminó produciéndose debido a que el jugador continuó manifestando dolor persistente, lo que derivó en nuevas evaluaciones médicas por parte del cuerpo sanitario de la selección brasileña.

Finalmente, los estudios exhaustivos y la resonancia magnética confirmaron que la lesión era de mayor gravedad que la estimada inicialmente.

Los plazos de recuperación y el debut de Brasil

El tiempo de recuperación informado por la CBF oscila entre 14 y 21 días, un margen que deja abierta la posibilidad de que Neymar pueda estar disponible durante la fase inicial del Mundial, aunque con tiempos extremadamente ajustados.

En caso de evolucionar favorablemente y cumplir con el plazo mínimo previsto, el delantero recibiría el alta médica alrededor del 11 de junio. Ese escenario implicaría que Neymar podría reincorporarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros apenas 48 horas antes del debut oficial de Brasil en el torneo.

El primer partido de la "Canarinha" en el Mundial está programado para el 13 de junio frente al seleccionado de Marruecos. El calendario de Brasil en el grupo incluye:

Debut ante Marruecos el 13 de junio.

Segundo partido frente a Haití el 19 de junio.

La cercanía entre la eventual recuperación y el estreno mundialista genera incertidumbre respecto de las condiciones físicas con las que el delantero podría llegar a la competencia.

El regreso de Neymar a la selección

La inclusión de Neymar en la convocatoria definitiva ya había generado un fuerte impacto antes de conocerse la lesión. Carlo Ancelotti no lo había citado en ninguna de las ventanas internacionales desde que asumió la conducción técnica del seleccionado brasileño en mayo de 2025.

El entrenador italiano decidió reincorporarlo luego de evaluar el presente deportivo del futbolista y su regularidad competitiva en Santos. La convocatoria representó además el regreso del delantero a un escenario de máxima exigencia internacional bajo una nueva conducción técnica, en un contexto donde Brasil busca consolidarse nuevamente como candidato en una Copa del Mundo.