Padres, socios e hinchas de Red Star piden que se haga la Asamblea y desconocen la Comisión Normalizadora

En la tarde de este lunes, se llevó a cabo una Asamblea de padres, socios y chicos que concurren al Club Red Star BBC. Fue en la calle afuera del club ubicado en la Sarmiento. El motivo es saber cómo seguir donde se sienten sorprendidos por la designación de Personaría Jurídica de dos normalizadores cuando estaban esperando la confirmación de su Asamblea para elegir las nuevas autoridades.

Hablamos con una de las madres que fue bocera de los presentes, Marta Espina, que dijo: "Esta designación de los normalizadores es poco clara, no sé con que sentido o interés lo hicieron porque el club no está sin funcionar, de hace años viene funcionando y se vienen realizando obras. Hasta el 30 de diciembre pasado hubo actividad con torneos y el brindis de fin de año, el club no está vacío y sin actividad como para que las autoridades tomen esta determinación".

"Queremos elegir a las autoridades de forma democrática y por una Asamblea, desconocemos a esta Comisión Normalizadora", siguió.

Sobre la supuesta denuncia que derivó en que Personaría designe una comisión normalizadora, dijo: "No sé cómo pudo haber sido eso porque para pedir la intervención de un club tiene que ser por medio de los socios pero el 50% del padrón tiene que estar de acuerdo y no sabemos si esto se dio y además no nos dan respuestas sobre eso. No hay nada formal en esta designación de normalizadores".

Siguió: "Nada fue presentado formalmente, el 6 de enero los normalizadores llegaron y pidieron las llaves y los papeles del club. Nos sorprendió a todos porque desde el 26 de noviembre se está presentando los papeles para la Asamblea y había una fecha tentativa para el 15 de diciembre y cuando se fue a confirmar eso desde Personaría dijeron que estaban de feria y luego nos damos con esto".

La solución: "Queremos poder votar democraticamente mediante la Asamblea porque ya estaba todo listo, queremos que los socios se inscriban, los padres que llevan más de tres años en el club también. Nosotros no reconocemos a esta Comisión Normalizadora".

En el momento de la Asamblea que realizaron en la calle, no se hizo presente ninguno de los normalizadores según manifestaron y el club se encuentra cerrado ya que la Comisión Normalizadora tiene la llave de la institución.

El decreto de Personaría Jurídica con la designación

"Que mediante actuaciones de fecha 17 de diciembre de 2020, los ocurrentes peticinaron la normalización de la entidad citada, fundamentado lo solicitado en que la institución se encontraría en situación irregular desde el año 2016.

Que lo apuntado implicaría que LA RED STAR BÁSQUET BALL con domicilio en la calle Sarmiento N° 145, de la ciudad de San Fernando del Valle, provincia de Catamarca, donde la fecha antes apuntada no habría celebrado la Asamblea Ordinaria para tratar la Memoria y Balance anual, como así también promover a la renovación de autoridades de la misma, violentando de esta manera lo establecido por su Estatuto Social.

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas en el artículo 16° a 20° y 41° de la ley N° 3.816 y su decreto reglamentario N° 212/83.

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Designar una Comisión Normalizadora para la entidad denominada, que estará integrada por el Sr. Alaniz Adolfo y Castro Luis Rafael, por el termino de 45 días a partir de la notificación del presente instrumento".