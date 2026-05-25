Se conocieron detalles de la lesión de Messi: cómo llega al Mundial

La situación física de Lionel Messi se transformó en el principal foco de atención de la Selección Argentina luego de lo ocurrido el domingo durante el encuentro entre Inter Miami CF y Philadelphia Union.

El capitán argentino pidió el cambio a los 72 minutos del partido y abandonó inmediatamente el campo de juego para dirigirse al vestuario, una secuencia que rápidamente generó preocupación entre los fanáticos y encendió las alarmas a menos de un mes del inicio del Mundial 2026. Las imágenes del rosarino retirándose del partido tuvieron un fuerte impacto en las redes sociales, especialmente porque se trató del último compromiso de Messi con Inter Miami antes de incorporarse a la preparación mundialista con la Selección argentina.

Messi ingresando al vestuario

La incertidumbre se instaló de inmediato en torno al estado físico del capitán y a las posibilidades de llegar en plenitud al debut del seleccionado nacional en la Copa del Mundo.

Los primeros estudios llevaron tranquilidad

A la espera del parte médico oficial de Inter Miami, trascendió que los primeros estudios descartaron una lesión de gravedad. Según se informó, Messi presenta una leve dolencia muscular que demandará aproximadamente diez días de recuperación.

La noticia llevó algo de tranquilidad al entorno de la Selección argentina, que seguirá de cerca la evolución física del futbolista durante los próximos días.

El plan previsto contempla que el capitán se incorpore la próxima semana a los entrenamientos del seleccionado en Estados Unidos, donde realizará tareas específicas de acondicionamiento para intentar llegar en las mejores condiciones al debut mundialista.

Por el momento, la situación médica no alteró el cronograma previsto para su incorporación a la concentración argentina.

La preparación de Argentina rumbo al Mundial

El equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional se prepara para el inicio del Mundial 2026, cuya participación comenzará el martes 16 de junio frente a Selección de Argelia en Kansas.

Antes del debut oficial, Argentina afrontará dos encuentros amistosos en territorio estadounidense:

6 de junio: Argentina vs Honduras en el estadio Kyle Field de Texas.

9 de junio: Argentina vs Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

La presencia de Messi en esos compromisos todavía no fue confirmada y dependerá directamente de la evolución que presente durante los primeros días de concentración. Desde el entorno del seleccionado consideran que la evaluación diaria del cuerpo técnico y del área médica será determinante para definir si el capitán suma minutos antes del inicio del Mundial.

Qué dijo el entrenador del Inter Miami

Tras el encuentro ante Philadelphia Union, el entrenador del Inter Miami, Ángel Hoyos, se refirió públicamente a la situación física del futbolista argentino. Durante la conferencia de prensa posterior al partido, explicó que la salida de Messi respondió principalmente a la fatiga y a una medida preventiva.

"Vamos a esperar los resultados de los estudios; él estaba cansado y el campo estaba pesado", señaló el entrenador.

Las declaraciones buscaron transmitir tranquilidad tanto al entorno del club estadounidense como al cuerpo técnico de la Selección argentina. El hecho de que los primeros estudios no detectaran una lesión importante aparece por ahora como uno de los principales elementos positivos en medio de la preocupación generada por la salida anticipada del capitán.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026

La lesión de Messi se produce en un momento clave de la preparación argentina, cuando faltan apenas 17 días para el inicio de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio con el partido inaugural entre Selección de México y Selección de Sudáfrica. Argentina, por su parte, debutará el 16 de junio frente a Argelia.

La agenda del conjunto nacional en la fase inicial será la siguiente:

Martes 16 de junio, 22:00: Argentina vs Argelia en el estadio Kansas City.

Lunes 22 de junio, 14:00: Argentina vs Austria en el estadio Dallas.

Sábado 27 de junio, 23:00: Jordania vs Argentina en el estadio Dallas.

Expectativa y cautela en torno al capitán

La situación física de Lionel Messi se transformó en uno de los temas centrales de la previa mundialista para la Selección argentina. Aunque los primeros estudios médicos descartaron una lesión de gravedad, el cuerpo técnico seguirá con atención cada etapa de la recuperación del capitán para evitar riesgos antes del debut oficial.

La expectativa en torno a su presencia en los amistosos previos y a su evolución durante los próximos días marcará buena parte de la preparación argentina rumbo al Mundial 2026.

Mientras tanto, el seleccionado nacional aguarda la incorporación de su principal figura con el objetivo de que llegue en óptimas condiciones físicas al inicio de una nueva Copa del Mundo.