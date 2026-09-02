Pezzella llegó a Peñarol y es el primer campeón del mundo en jugar en Uruguay desde 1970

Peñarol oficializó este martes la incorporación de Germán Pezzella como nuevo refuerzo para su zaga defensiva, en una operación que trasciende el movimiento habitual del mercado de pases y establece un antecedente singular para el fútbol uruguayo. El defensor argentino, de 35 años y campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, se convirtió en el primer futbolista en desempeñarse en la liga charrúa después de haber levantado la Copa del Mundo desde que lo hiciera William Martínez en 1970.

El zaguero llegó al club aurinegro en condición de libre, luego de rescindir su contrato con River Plate, y firmó un vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2027. El acuerdo quedó cerrado a pocas horas del cierre del mercado de pases y significó el desembarco de uno de los futbolistas argentinos con mayor recorrido internacional en la actualidad del plantel mirasol.

Un arribo que se cerró sobre el final del mercado

Pezzella arribó a Montevideo el sábado por la noche y rápidamente comenzó a vincularse con su nuevo destino. Un día después de su llegada, el defensor se dejó ver en una de las tribunas del Estadio Campeón del Siglo, donde presenció el clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional.

La confirmación oficial de su incorporación llegó posteriormente a través de un comunicado del club aurinegro, que destacó el recorrido del futbolista y su palmarés con la selección argentina. Pezzella llega a Peñarol como:

Campeón del mundo .

. Bicampeón de América .

. Ganador de la Copa de Campeones Conmebol-Uefa, más conocida como Finalissima.

Su incorporación representa, de este modo, la llegada al fútbol uruguayo de un jugador que formó parte del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022 y que cuenta con una extensa trayectoria tanto en el fútbol sudamericano como en el europeo.

De River a Europa y el regreso al fútbol argentino

La carrera de Germán Pezzella tuvo sus primeros pasos en las divisiones inferiores de River Plate, institución con la que consiguió títulos importantes. Con el club de Núñez ganó la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

Antes de su llegada a River en sus inicios, el defensor pasó por Juventud Unida de Algarrobo y por Olimpo de Bahía Blanca, etapas previas a su consolidación en la institución riverplatense. En 2015, Pezzella fue transferido al Betis de España, club en el que conquistó la Copa del Rey. Dos años después, en 2017, continuó su carrera en la Fiorentina de Italia, donde participó en la Serie A.

En 2021 regresó al club sevillano y, posteriormente, en 2024, volvió a River Plate. Su segunda etapa en la institución de Núñez concluyó la semana pasada, cuando quedó desvinculado del club tras haber sido apartado del plantel profesional.

La salida de River y una situación controvertida

Durante su último período en River, Pezzella integró el grupo de futbolistas relegados que entrenaba por separado en el predio de Ezeiza. La situación generó controversia debido al recorrido del jugador, su condición de campeón del mundo y el hecho de ser un futbolista surgido en la propia institución.

Su desvinculación abrió el camino para la llegada a Peñarol, donde finalmente continuará su carrera hasta, al menos, diciembre de 2027. El desembarco en Uruguay representa así un nuevo capítulo para un defensor que, a lo largo de su trayectoria, pasó por River Plate, Betis y Fiorentina, además de integrar la selección argentina en algunas de sus conquistas más importantes de los últimos años.

Reencuentros en el plantel aurinegro

La llegada de Pezzella a Peñarol también estará marcada por algunos reencuentros. Durante su etapa en la Fiorentina, el defensor compartió plantel con dos futbolistas que actualmente forman parte del equipo aurinegro.

Se trata del actual capitán Maximiliano Olivera y del volante Sebastián Cristóforo. Además, en el club mirasol se encontrará con otros compatriotas. Entre ellos figuran:

El mediocampista Eric Remedi .

. El delantero ex Boca Juniors Gonzalo Gelini , cedido recientemente por el club argentino.

, cedido recientemente por el club argentino. Leonel Jaime, futbolista que se encuentra a préstamo desde River Plate.

Estos vínculos conforman parte del nuevo escenario que encontrará Pezzella en Montevideo, luego de concretar su salida de River y sumarse al plantel dirigido por Diego Aguirre.

Ya entrena y podría debutar este sábado

El defensor ya se incorporó a los entrenamientos de Peñarol bajo la conducción del técnico Diego Aguirre. Su debut con la camiseta mirasol podría producirse este sábado, cuando el equipo enfrente a Danubio en Jardines del Hipódromo, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura.

La posibilidad de que Pezzella sea incluido desde el inicio dependerá exclusivamente de la decisión del cuerpo técnico.

De concretarse su presentación, el campeón del mundo iniciará formalmente una nueva etapa de su carrera en el fútbol uruguayo, donde su presencia ya tiene una dimensión histórica por el antecedente que vuelve a colocar sobre la escena.

Su recorrido con la selección argentina

Con la camiseta de la selección argentina, Germán Pezzella disputó un total de 42 encuentros. Su participación en el Mundial de Qatar 2022 incluyó tres cotejos. El defensor tuvo presencia en los siguientes partidos:

Ante Polonia .

. Frente a Países Bajos , en los cuartos de final.

, en los cuartos de final. En la final ante Francia.

En esos tres compromisos mundialistas acumuló un total de 57 minutos en cancha, formando parte del plantel argentino que terminó consagrándose campeón del mundo.

Ese título es precisamente el que otorga una dimensión particular a su llegada a Peñarol, ya que no era habitual que un futbolista que hubiera levantado la Copa del Mundo continuara posteriormente su carrera en la liga uruguaya.

William Martínez, el antecedente que se remonta a 1970

La llegada de Pezzella repone un antecedente que no se registraba desde hace más de medio siglo. El último futbolista que había jugado en la liga local después de haberse consagrado campeón del mundo fue William Martínez.

El defensor uruguayo integró el plantel del histórico "Maracanazo" de 1950 y desarrolló parte de su carrera en clubes como Rampla Juniors, Peñarol y Fénix. Finalmente, se retiró en Central Español en 1970.

Desde entonces, el fútbol uruguayo no había vuelto a contar con un jugador que, tras haberse consagrado campeón mundial, continuara jugando en la competencia local. La llegada de Pezzella a Peñarol pone fin a ese extenso período y vuelve a establecer un vínculo entre la liga charrúa y la máxima conquista del fútbol internacional.