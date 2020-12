Piden la detención de Nicolás de la Cruz y en River hay preocupación

La Justicia de Paraguay declaró en rebeldía de Nicolás de la Cruz y ordenó la captura del delantero uruguayo, que debía presentarse este lunes a la audiencia preliminar por el proceso que enfrenta en ese país, tras haber agredido a un policía en 2016.

En diálogo con TyC Sports, la jueza de la causa, Hilda Benitez, aclaró que por el momento, el pedido de captura no es internacional y que “De La Cruz podría contactarse con nosotros para fijar una nueva fecha de audiencia y pautar una nueva fianza”

Además, dio más detalles sobre la causa que fue abierta hace 4 años: “Veo difícil que el pedido de captura se eleve a nivel internacional, por ahora es un pedido en Paraguay, por lo que sería detenido solo si viaja”, explicó.

“De la Cruz debía declarar hoy, pero no se presentó. No lo hizo de manera presencial ni de manera virtual. Por eso, se dictó la orden de captura nacional y en cuanto pise Paraguay será arrestado si no logra pactar una nueva fecha”, indicó la magistrada.

Esto es un dolor de cabeza para los dirigentes del equipo Millonario, que deberán solucionar el tema en caso de que River pase de fase y pueda llegar a enfrentarse con Libertad de Paraguay en semifinales.

Por el momento eso parece ser algo lejano ya que los dirigidos deben vencer a Nacional de Montevideo, mientras que los guaraníes deben derrotar al poderoso Palmeiras.

El caso

Nicolás De La Cruz fue denunciado en 2016 por un suboficial de la policía paraguaya por agresión luego de una gresca que se generó en el partido entre Liverpool y San Pablo por la Copa Libertadores Sub 20 que se jugó en Asunción.

El ahora jugador de River está acusado de pegarle una patada en el tórax al policía cuando este estaba tirado en el piso, después de intentar calmar la situación.

El uruguayo integraba en ese momento el plantel del Liverpool y fue denunciado por el suboficial Fabián Antonio Olmedo Galeano luego de una gresca de la que participaron cinco jugadores el 14 de febrero de 2016 en el estadio Defensores del Chaco. También quedaron envueltos en la causa los futbolistas Lautaro Valentín de Amores Espino, Franco González Da Luz, Santiago Laport y Oscar Cáceres Núñez.

Por este motivo, el futbolista ya había tenido que declarar el año pasado, cuando River viajó a Asunción para jugar ante Cerro Porteño, también por la Copa Libertadores.