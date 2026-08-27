Gimnastas de Catamarca brillan en Brasil y son finalistas sudamericanos

La tensión propia de las grandes citas deportivas internacionales marcó el pulso del primer día de clasificación en el Torneo Sudamericano de Gimnasia de Trampolín, desarrollado en Belo Horizonte, Brasil. Sobre la lona elástica, la precisión técnica y el control corporal definieron el destino de los competidores en una jornada exigente que puso a prueba la templanza de los atletas. En este escenario de máxima exigencia, la delegación representante de la provincia de Catamarca demostró estar a la altura de las circunstancias, asegurando boletos decisivos para las instancias definitivas de este prestigioso campeonato que nuclea a los mejores exponentes de Sudamérica.

Consagración en la máxima categoría y destreza juvenil

Las actuaciones sobresalientes de la jornada inicial no tardaron en traducirse en resultados históricos para el deporte provincial. Dentro de la categoría Senior, el rendimiento de los representantes catamarqueños deslumbró a los jueces y al público presente:

Rosario Gramajo se metió de lleno entre las ocho mejores gimnastas damas del certamen continental tras una rutina impecable.

Juan Cruz Rivero replicó la hazaña en la rama masculina, asegurando su lugar en la final al ubicarse también dentro del selecto grupo de los ocho mejores del torneo.

Santiago Verasay completó la tripleta de clasificados al brillar en la categoría Junior doble trampolín, una de las especialidades más complejas por la velocidad de ejecución y la altura requerida en las transiciones.

La delegación que completa el sueño argentino

El éxito de estos tres finalistas se sustenta en el trabajo colectivo de un equipo profundamente integrado que porta los colores de la selección nacional. La representación de la provincia de Catamarca no se agota en los clasificados de la víspera, sino que se proyecta con fuerza sobre los próximos días gracias a una base sólida de competidores que aún deben afrontar sus respectivas rondas.

Los atletas que restan participar para completar la delegación nacional son:

Simone Nicola

Sol Cordero

Raidi Zafe

Soe Hidalgo

Nahui Tobares

Ángel Rivera

Rumbo a las medallas: El fin de semana decisivo

Con las clasificaciones ya aseguradas y el resto de la selección argentina preparándose para saltar a la competencia, la expectativa se traslada ahora al desenlace del certamen. La jornada final se desarrollará íntegramente entre sábado y domingo, lapso en el cual los finalistas catamarqueños buscarán cristalizar meses de arduo entrenamiento en preseas continentales. La disciplina, el temple y la jerarquía demostrada en Belo Horizonte configuran el preludio de un cierre de torneo que promete quedar grabado en la historia de la gimnasia de trampolín regional.