Por error, Ibai Llanos reveló en qué club jugará el Kun Agüero la próxima temporada.

Sergio Agüero e Ibai Llanos se hicieron amigos durante la pandemia. Se conocieron jugando a la videojuegos y luego empezaron a hacer streaming juntos. Allí nació una gran amistad, que aún perdura y que contiene secretos que pocos saben.

En una de sus últimas transmisiones, el famoso streamer español develó por error en dónde jugará el Kun la próxima temporada, cuando acabe contrato con el Manchester City el 30 de junio. Si bien se sabe que hay interés de equipos como la Juventus o el Chelsea, el futuro del goleador estaría en el fútbol español.

“A mi me molaría que ganase el Kun, pero como ya va a ganar muchos títulos en el FC Barcelon?”, se escuchó en el video que se volvió viral. El influencer español no llegó a completar la frase que, tras darse cuenta lo que había dicho, se levantó y se retiró de la habitación. Segundos más tarde regresó asegurando que era mentira lo que acababa de decir y trató de tapar su error lanzando algunos chistes: “No gente es broma, es broma. Obviamente es broma. Yo no sé si va al Barsa el Kun sinceramente, pasa que ya con tantas bromas, es fácil caer ¿no?”.

La realidad indica que el acuerdo entre el Kun y el Barcelona estaría muy cerca de anunciarse. Incluso, algunos indican que podría hacerse efectivo cuando el equipo inglés termine su participación en la Champions League.

El agente de Agüero está negociando desde hace varias semanas con la nueva dirigencia del Barcelona presidida por Joan Laporta. En los últimos días habrían alcanzado un preacuerdo y el club le habría enviado un “borrador” del contrato a los abogados del futbolista para seguir avanzando y cerrar los últimos detalles legales.

Agüero firmaría un contrato menor al que tiene actualmente en Manchester City. En España no se paga como en Inglaterra, pero el Kun le daría prioridad al aspecto deportivo y tener la posibilidad de jugar con Messi.

“El acuerdo es inminente y los abogados de Agüero tienen que terminar de aprobar el contrato”, publicó el sitio catalán Betevé, que además puso énfasis en que la llegada del Kun podría ser una motivación extra para que Leo acepte renovar con el club. De acuerdo a la información a la que pudo acceder Toda Pasión, las ofertas de Juventus y Chelsea eran superiores a la del Barcelona en el aspecto económico. Muy superiores. Pero el Barça tiene a Messi.