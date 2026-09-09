Catamarca se prepara para una nueva recha de rap y básquet en Plaza 25 de Mayo

Este viernes 11 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, la Plaza 25 de Mayo será escenario de un nuevo encuentro de rap y básquet, una iniciativa abierta a toda la comunidad coordinada por la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso.



La propuesta busca generar un espacio de encuentro, integración y recreación para las juventudes de la Capital, combinando la cultura urbana y el deporte al aire libre.



Durante la tarde se darán las ya clásicas de Básquet 3x3 así como las esperadas batallas de Freestyle con lo mejor del talento local urbano, música en vivo y diversas actividades pensadas para potenciar el talento joven local.



Una tarde para disfrutar en familia junto a la cultura urbana y el deporte, con acceso libre y gratuito.