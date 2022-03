Programaron el inicio del certamen local en Las Chacras

En la noche de este lunes, se realizó una nueva reunión de delegados y Comisión Directiva de la Liga Chacarera donde se determinó la programación del inicio del Torneo Anual de Primera A y del Torneo Apertura de la Primera B.

Programación 1era Fecha Torneo Primera División Liga Chacarera de fútbol

Día viernes 18/03:

Liga Chacarera de Fútbol:

15.30 hs La Carrera vs Obreros S.I

17.30 hs Los Sureños vs Social Rojas

Coronel Daza:

15 hs Social San Antonio vs Juventud Unida

17 hs Independiente S.A. vs Las Pirquitas

Sábado 19/03:

Liga Chacarera de Fútbol:

15.30 hs Villa Dolores vs Deportivo Sumalao

17.30 hs Seleccionado Talla Baja Catamarca vs Seleccionado Talla Baja Argentina

18.45 hs El auténtico vs La Tercena

La Merced:

16 hs La Merced vs Coronel Daza

Miércoles 23/03:

19.30 hs Ateneo M. Moreno vs San Martin del Bañado

Libres: Defensores de Esquiu y La Estación de Miraflores