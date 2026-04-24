Qué dijo José Mourinho sobre un posible arribo de Nicolás Otamendi a River

River Plate ya proyecta un mercado de pases determinante a mitad de año, y entre los nombres que emergen con mayor fuerza para jerarquizar el plantel sobresale el de Nicolás Otamendi. El marcador central, campeón del mundo con la selección argentina, ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de vestir la camiseta del club de Núñez, lo que alimenta la expectativa en torno a una posible transferencia.

El contexto contractual resulta clave: Otamendi finaliza su vínculo con Benfica en unos meses, lo que abre un escenario propicio para negociaciones. Sin embargo, lejos de definiciones anticipadas, el futuro del defensor parece estar atravesado por una variable central: su propia decisión.

Mourinho pone el foco en la voluntad del jugador

En la conferencia de prensa previa al partido contra Moreirense, correspondiente a la jornada 31 de la Liga de Portugal, José Mourinho fue categórico respecto al futuro del defensor.

"Depende solo de él. Hay personas que tienen el derecho, entre comillas, de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol. Y Otamendi es uno de ellos", expresó el entrenador portugués.

El experimentado director técnico profundizó en esta idea, dejando entrever los caminos posibles: continuar en Benfica o regresar a la Argentina para jugar en River. "Jugó su último partido con la selección en territorio argentino por decisión suya, creo que terminará con la Selección después del Mundial por decisión suya, y será por decisión suya que regrese a Argentina y a River o continúe en el Benfica. Creo que todo está en sus manos", afirmó.

Un liderazgo consolidado en Benfica

Durante su sexta temporada en el club portugués, Otamendi ha mantenido una presencia constante, con muy pocas lesiones y escasas ausencias. Su rol no se limita al rendimiento deportivo: es el capitán del equipo, una figura central dentro del vestuario.

Mourinho destacó este aspecto con énfasis:

"Hay clubes donde el brazalete pertenece a quien ha jugado más partidos o alguien de la misma nacionalidad que el club. En este caso, el brazalete está en el brazo de alguien que es realmente el capitán, que se considera capitán y tiene el peso de un capitán".

Además, el entrenador elogió su vigencia, desafiando cualquier prejuicio vinculado a la edad:

"Hay jóvenes de 20 años que son jugadores viejos y hay viejos de 38 y 40 años que son jóvenes futbolistas. Nico es joven".

Los números de una carrera sólida

El recorrido de Nicolás Otamendi respalda su actualidad y explica el interés que despierta:

Benfica : 278 partidos, 18 goles, 14 asistencias y 4 títulos.

: 278 partidos, 18 goles, 14 asistencias y 4 títulos. Vélez Sarsfield : 55 encuentros.

: 55 encuentros. Porto : 125 partidos.

: 125 partidos. Atlético Mineiro : 19 partidos.

: 19 partidos. Valencia : 38 encuentros.

: 38 encuentros. Manchester City : 210 partidos.

: 210 partidos. Selección argentina: 129 encuentros y 7 goles.

En el plano internacional, su palmarés incluye el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalíssima, consolidándolo como uno de los defensores más destacados de su generación.

River, entre la ilusión y la cautela

Desde el club argentino, las declaraciones públicas reflejan interés, pero también prudencia. Ignacio Villarroel, vicepresidente de River, reconoció: "Otamendi es hincha de River, jugador de selección, campeón del mundo, muy interesante para considerar".

Sin embargo, también dejó en claro que no hay avances concretos:

"Pero aún no hablamos con él. Hoy no hay una conversación formal. Hay que ser respetuosos de los procesos. Benfica, él y nosotros estamos en plena temporada".

La palabra del protagonista

En marzo, durante la última convocatoria de la selección argentina, el propio Otamendi se refirió a su futuro con cautela. "No quiero agregar ninguna palabra extra. Tengo contrato con Benfica y se finaliza en junio. No tengo más nada", señaló en el aeropuerto. Ante la consulta sobre una posible llegada a River, su respuesta fue breve pero sugestiva: "Veremos".

Un desenlace abierto

El escenario presenta múltiples factores en juego. Por un lado, Benfica, cuya dirigencia —encabezada por Rui Costa— busca extender el vínculo del defensor por una temporada más. Por otro, River, que observa con atención la posibilidad de incorporar a un jugador de jerarquía internacional.

En el centro de esta trama se encuentra Otamendi, con una carrera consolidada y la posibilidad de decidir su próximo paso. Tal como lo expresó Mourinho, el desenlace dependerá exclusivamente de él. Y en esa decisión, se juega uno de los movimientos más relevantes del próximo mercado de pases.