Quique Setién: "Lautaro Martínez es un jugador importante"

El entrenador del Barcelona, Enrique Setién, admitió hoy que le interesa tener en su equipo al delantero argentino Lautaro Martínez, actualmente en el Inter de Italia, que negocia con los catalanes un posible traspaso para la próxima temporada.



"Lautaro es un jugador importante, un gran delantero y el Barcelona siempre se interesó por este tipo de futbolistas. Todos los buenos jugadores pueden despertar el interés del Barcelona y está claro que la posibilidad de jugar con Messi es un aliciente enorme", subrayó Setién, nacido en Cantabria hace 61 años, en una entrevista que concedió al periódico italiano La Gazzetta dello Sport, consignó la Agencia EFE.



Lautaro Martínez, nacido en Bahía Blanca hace 22 años y delantero del seleccionado argentino, inició su carrera en Racing Club y se sumó al Inter en julio del año pasado.



Con el equipo de Milán marcó 16 goles en 31 partidos y tiene contrato hasta 2023 con una cláusula de rescisión de 111 millones de euros, que el club catalán desea bajar ofreciendo jugadores, entre los que se mencionan al chileno Arturo Vidal y al francés Antonine Griezmann, este último sólo a préstamo.



En ese sentido, Setién resaltó que el receso en el fútbol a causa de la pandemia del coronavirus motivará que en el próximo mercado no haya pases millonarios como los registrados durante el último lustro.

"La mayoría de los clubes deberá volver a organizar sus presupuestos. Las cantidades de dinero que se estaban pagando antes ya no serán posibles, al menos a corto plazo. No creo que algún club esté dispuesto a pagar 222 millones de euros como hizo el PSG por Neymar", reflexionó Setién.



El entrenador del equipo catalán, que era líder de la Liga española hasta que se suspendió por el coronavirus en marzo, con 58 puntos, dos más que el Real Madrid, se refirió finalmente al astro rosarino Lionel Messi, la máxima figura del club.



"Messi no se irá del Barcelona, siempre estará unido al club, Está acá desde hace 20 años y nadie podría explicar una ruptura, es algo que va más allá del dinero", concluyó Setién.