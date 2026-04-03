Así quedó la tabla del Torneo Apertura 2026 tras el triunfo de Boca ante Talleres

El Torneo Apertura 2026 comenzó a transitar la fecha 13, una jornada que ya empezó a entregar señales concretas sobre el futuro inmediato del campeonato. Con la fase regular entrando en su tramo decisivo, dos resultados sobresalieron por encima del resto: el triunfo de Boca por 1-0 ante Talleres en Córdoba y la nueva muestra de autoridad de Independiente Rivadavia, que venció 2-0 a Tigre como visitante para consolidarse como uno de los equipos más sólidos del certamen.

La victoria xeneize significó mucho más que tres puntos. Boca estiró su racha positiva y escaló hasta el tercer puesto de la Zona B, dando un paso firme hacia la clasificación a los playoffs. El equipo quedó ahora a la espera de lo que hagan Vélez y Estudiantes de La Plata, cuyos compromisos pueden alterar el orden de la tabla, pero no opacan el valor estratégico del triunfo conseguido en Córdoba.

Boca se acomoda entre los de arriba

El 1-0 frente a Talleres tuvo un impacto directo en la estructura de la zona. Además de superar a un rival que peleaba posiciones similares, Boca consiguió afirmarse en el lote de equipos que hoy avanzan a la fase eliminatoria.

La importancia del resultado también radica en el contexto del calendario inmediato. El Xeneize llega fortalecido a una secuencia exigente, con el cruce ante Independiente y el Superclásico frente a River en jornadas consecutivas, una combinación que puede terminar de definir su lugar en la tabla.

En una fase regular que ya muestra márgenes cada vez más estrechos, la victoria en Córdoba le permitió al equipo ganar un duelo clave en la lucha por los octavos de final.

Independiente Rivadavia sigue imparable

Si Boca dio un golpe importante en la Zona B, el gran nombre de la jornada volvió a ser Independiente Rivadavia.

La Lepra mendocina derrotó 2-0 a Tigre en condición de visitante y no solo se sostuvo como líder de la Zona A, sino que quedó virtualmente clasificada a los playoffs cuando todavía restan varias fechas por disputarse.

El presente del equipo mendocino ya dejó de ser una sorpresa para convertirse en una realidad consolidada: liderazgo, regularidad y capacidad para sostener resultados en escenarios complejos. En una fecha que empieza a ofrecer definiciones, el conjunto mendocino dio otro paso decisivo para asegurarse un lugar entre los mejores del torneo.

La fecha 13 sigue con cruces clave

La continuidad de la jornada mantendrá el foco sobre varios equipos que todavía buscan afirmarse en puestos de clasificación.

El cronograma pendiente incluye:

Viernes 3 de abril Gimnasia (M) - Vélez Unión - Riestra San Lorenzo - Estudiantes

Sábado 4 de abril Aldosivi - Estudiantes (RC) Independiente - Racing Rosario Central - Atlético Tucumán

Domingo 5 de abril Gimnasia - Huracán River - Belgrano Central Córdoba - Newell's

Lunes 6 de abril Argentinos - Banfield Instituto - Defensa y Justicia



La tabla anual y los promedios empiezan a pesar

Más allá de las posiciones por zona, el Apertura 2026 también se juega en otros dos frentes paralelos que ya empiezan a condicionar decisiones y objetivos.

Por un lado, la tabla anual, que definirá:

al campeón de Liga

los clasificados a las copas internacionales

uno de los descensos a la Primera Nacional

Por otro, los promedios, que determinarán:

el segundo descenso

el rendimiento acumulado de las últimas tres temporadas

la excepción de los equipos ascendidos

Con ese escenario, cada punto empieza a adquirir doble valor: por la clasificación inmediata a playoffs y por su peso en la proyección de toda la temporada.

Así, la fecha 13 abrió un capítulo de alto voltaje competitivo, con Boca acomodado en el tercer escalón de su zona e Independiente Rivadavia lanzado hacia una clasificación que ya parece cuestión de tiempo, en un torneo que empezó a dejar atrás la etapa de especulación para entrar de lleno en la de las definiciones.